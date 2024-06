FORMAZIONI BELGIO ROMANIA/ Quote, Romelu Lukaku è l’uomo copertina (Europei 2024, oggi 22 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ROMANIA: IL PROTAGONISTA

Diventa quasi inevitabile citare Romelu Lukaku come protagonista delle probabili formazioni di Belgio Romania, dopo la partita contro la Slovacchia che è diventata una sorta di dramma personale per l’attaccante della Roma, che quando ha segnato ha visto per ben due volte annullati i propri gol, mentre nelle altre circostanze ha sbagliato. Insomma, Romelu Lukaku in parte colpevole e in parte anche sfortunato, però di certo adesso i gol del centravanti diventano fondamentali per il Belgio in un girone a dir poco complesso, nel quale le altre tre Nazionali sono tutte a quota 3 punti in classifica, mentre il Belgio è fermo a zero.

FORMAZIONI TURCHIA PORTOGALLO/ Quote: Arda Guler vuole sfidare CR7 (Euro 2024, oggi sabato 22 giugno)

Romelu Lukaku ha numeri a dir poco eccezionali in Nazionali, con i Diavoli Rossi infatti ha segnato la bellezza di 85 gol in 116 presenze, sono numeri con pochi paragoni in tutto il mondo ma adesso potrebbe bastare anche una sola rete, a patto che sia decisiva e serva a dare una svolta al Belgio dopo il tormentato inizio del suo cammino a Euro 2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMAZIONI GEORGIA REPUBBLICA CECA/ Quote: la star Khvicha Kvaratskhelia (Euro 2024, oggi sabato 22 giugno)

TRA CONFERME E MODIFICHE!

È tempo di leggere anche le probabili formazioni di Belgio Romania, intrigante partita che si gioca sabato 22 giugno a Colonia: seconda giornata nel girone E agli Europei 2024, già necessità di vincere per i Diavoli Rossi che hanno incredibilmente steccato l’esordio, facendosi battere dalla coriacea Slovacchia e rischiando dunque grosso se non ritroveranno immediatamente qualità e convinzione nel gioco, presumibilmente anche attraverso qualche modifica che Domenico Tedesco opererà rispetto alla prima partita del girone.

Sulla carta non he ha bisogno Edward Iordanescu: la sua Romania ha impostato una strategia di difesa e ripartenze ma in questo modo ha battuto l’Ucraina addirittura 3-0, comanda dunque la classifica del gruppo e sa bene che con un pareggio sarebbe assolutamente vicina alla qualificazione agli ottavi, un obiettivo quello di superare il girone che manca da 24 anni. Scopriamo allora in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco del RheinEnergie Stadion, mentre aspettiamo il calcio d’inizio facciamo il nostro solito ragionamento sulle probabili formazioni di Belgio Romania.

PRONOSTICI EUROPEI 2024/ Previsioni e quote: il Portogallo è favorito (oggi sabato 22 giugno)

QUOTE E PRONOSTICO BELGIO ROMANIA

Volendo dare uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha proposto per la partita degli Europei 2024, e che leggiamo a margine delle probabili formazioni di Belgio Romania, scopriamo come siano i Diavoli Rossi ad avere il favore del pronostico: abbiamo un valore di 1,47 volte la posta in palio sul segno 1 per la vittoria del Belgio, per contro invece il segno 2 che regola il successo della Romania vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 6,75 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 4,50 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ROMANIA

I CAMBI DI TEDESCO

Si diceva di modifiche per Tedesco, che in effetti in Belgio Romania potrebbe semi-rivoluzionare la sua nazionale. In porta confermato Casteels, ma già davanti a lui potremmo vedere De Cuyper a sinistra con uno tra Theate e Witsel a prendere il posto di Debast al fianco di Faes, avremmo poi Castagne a sinistra. A centrocampo Tedesco è stuzzicato dall’idea di mandare in campo Vranckx: non hanno funzionato Orel Mangala (anche ammonito) e Amadou Onana, dunque con il giovane che ha giocato nel Milan potremmo avere Tielemans e cambierebbe in toto anche la mediana, via la densità per dare spazio soprattutto alla qualità. Davanti, un rebus: Lukébakio e Johan Bakayoko certamente sono tra i candidati a prendere il posto degli esterni Doku e Trossard ma va considerato anche De Keteleare, De Bruyne non è in discussione mentre potrebbe esserlo Romelu Lukaku perché in panchina c’è un certo Openda, le alternative al Belgio non mancano ma vedremo come si disporrà la nazionale.

LE CONFERME DI IORDANESCU

Iordanescu non ha motivo di cambiare il suo 4-3-3: in Belgio Romania dunque dovremmo vedere la stessa nazionale dell’esordio, che ha fatto benissimo e che giustamente il CT non vuole toccare se non per necessità. Una di queste magari potrebbe essere l’ammonizione di Razvan Marin, ma in cabina di regia resta lui il favorito; Sut eventualmente potrebbe prenderne il posto ma è una decisione che vedremo. Per il resto, Nita in porta con Dragusin e Burca davanti a lui, i due terzini sono l’eclettico Ratiu e Bancu che dovranno ovviamente spingere ma anche ripiegare sulle avanzate dei pericolosi esterni belgi. A dare una mano sarà Marius Marin, mentre Stanciu autore del primo gol della Romania agli Europei 2024 sarà la mezzala che potrà avanzare il suo raggio d’azione; sfrutterà in particolar modo i movimenti degli esterni d’attacco, che ancora una volta dovrebbero essere Man a destra e Florentin Coman a sinistra. Come prima punta Iordanescu punta ancora su Dragus, visto anche il gol realizzato contro l’Ucraina.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ROMANIA: IL TABELLINO

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Witsel, De Cuyper; Tielemans, Vranckx; Lukébakio, De Bruyne, Doku; R. Lukaku. Allenatore: Domenico Tedesco

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Dragus, F. Coman. Allenatore: Edward Iordanescu











© RIPRODUZIONE RISERVATA