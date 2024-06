Formazioni Cile Argentina/ Quote: Alvarez o Lautaro con Messi (Copa America 2024, 25 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI CILE ARGENTINA: ECCO LE SCELTE!

Secondo appuntamento con l’Albiceleste in Copa America 2024 e dunque tempo di andare a studiare le probabili formazioni di Cile Argentina: la partita del girone A si gioca alle ore 3:00 italiane di mercoledì 26 giugno al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, anche se ospita le partite di New York Giants e Jets. L’Argentina ha avuto un esordio positivo nel torneo, di cui difende il titolo: battuto il Canada con un agevole 2-0, i campioni del mondo hanno scaldato i motori e ora contro il Cile potrebbero sentire maggiormente il match, considerati i precedenti abbastanza recenti.

Formazioni Danimarca Serbia/ Quote: due moduli speculari (Euro 2024, oggi 25 giugno)

Per due volte consecutive infatti la Roja ha battuto l’Argentina in finale di Copa America, in una di queste occasioni Leo Messi aveva anche annunciato l’addio alla nazionale poi rientrato; il problema è che il Cile non è più quello di un tempo e fa parecchia fatica, come dimostrato anche dal pareggio a reti bianche contro il Perù all’esordio. Adesso senza perdere ulteriore tempo possiamo andare a leggere quelle che sono le potenziali scelte da parte dei due Commissari Tecnici, dunque analizziamo nel dettaglio le probabili formazioni di Cile Argentina.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Bellanova il prescelto sulla fascia. Piace Cardoso del Betis (25 giugno 2024)

CILE ARGENTINA: PRONOSTICO E QUOTE

L’Albiceleste parte clamorosamente favorita nella partita di Copa America 2024, come possiamo osservare nell’analisi delle quote Snai a margine delle probabili formazioni di Cile Argentina: abbiamo un valore di 1,45 volte la posta in palio sul segno 2 per questa eventualità, mentre il segno 1 che regola il successo del Cile vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 7,50 volte quanto giocato. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Osimhen, cessione complicata. C'è l'ok di Spinazzola (25 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI CILE ARGENTINA

LE SCELTE DI GARECA

Il CT della Roja è l’argentino Ricardo Gareca, che dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 e probabilmente con la conferma degli undici che hanno pareggiato contro il Perù. Il veterano Claudio Bravo si prende il ruolo di portiere e la fascia di capitano, davanti a lui due centrali come Lichnovsky e Paulo Diaz mentre sulle corsie laterali corrono l’ex Udinese e Juventus Isla con Gabriel Suazo schierato sull’altro versante. A centrocampo ecco invece Pulgar, lui pure transitato a lungo dalla nostra Serie A, che dovrebbe formare il pacchetto di mezzo con uno tra Echeverria e Marcelino Nuñez, ma occhio anche a Pavez e César Perez; davanti c’è chiaramente la qualità di Alexis Sanchez che dovrebbe essere schierato come trequartista centrale, stretto tra gli esterni Davila a destra e Valdés a sinistra. Come prima punta, di fatto Edu Vargas è l’unico centravanti di ruolo tra i convocati di Gareca.

GLI 11 DI SCALONI

Possibili conferme anche per Cile Argentina, che ha sostanzialmente due nazionali titolari: il turnover potrebbe arrivare poi nell’ultima partita del girone, per il momento puntiamo ancora su Cristian Romero e Lisandro Martinez a protezione di Emiliano Martinez, sulle corsie laterali come terzini spazio invece per Nahuel Molina e Acuña anche se le alternative non mancano, da Gonzalo Montiel e Tagliafico passando per Otamendi e Martinez Quarta. In mediana abbiamo De Paul e Leandro Paredes, per il momento fa panchina Enzo Fernandez che però era stato determinante ai Mondiali, e dunque quando si entrerà nel vivo della Copa America 2024 potrebbe fare la sua parte; l’Argentina gioca con una sorta di 4-4-2 nel quale Mac Allister si allarga a sinistra per fare l’esterno tattico, dall’altra parte naturalmente c’è Di Maria con una coppia offensiva che non può prescindere da Leo Messia, al fianco della Pulce Julian Alvarez rimane favorito su Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI CILE ARGENTINA: IL TABELLINO

CILE (4-2-3-1): Claudio Bravo; Isla, Lichnovsky, Paulo Diaz, G. Suazo; Pulgar, M. Nuñez; Davila, A. Sanchez, Valdés; E. Vargas. Allenatore: Ricardo Gareca

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; N. Molina, C. Romero, Li. Martinez, Acuña; Di Maria, De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, J. Alvarez. Allenatore: Lionel Scaloni











© RIPRODUZIONE RISERVATA