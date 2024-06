Formazioni Croazia Italia/ Quote, Spalletti valuta almeno tre cambi (Europei 2024, oggi 24 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA ITALIA: ALMENO TRE CAMBI PER SPALLETTI

Con le probabili formazioni di Croazia Italia dobbiamo parlare della partita decisiva per accedere agli ottavi di finale degli Europei 2024: l’appuntamento è alle ore 21:00 di lunedì 24 giugno presso la Red Bull Arena di Lipsia. Dopo la brutta prestazione contro la Spagna, l’Italia si gioca tutto stasera: è possibile qualificarsi anche con il terzo posto ma sarebbe blindato il secondo comunque con un pareggio, chiaramente però gli azzurri dovranno scendere in campo con ben altra intensità rispetto a quella mostrata giovedì, soprattutto con l’idea di vincere senza fare calcoli.

Per questo Luciano Spalletti medita di fare almeno un cambio per reparto, da valutare invece le scelte di Zlatko Dalic perché la sua Croazia, dopo il netto ko contro la Spagna, si è fatta recuperare all’ultimo secondo dall’Albania e adesso rischia tantissimo, avendo mostrato davvero poco di quello che sulla carta potrebbe fare con la rosa a disposizione. Noi staremo a vedere quello che succederà alla Red Bull Arena, ma nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due CT sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Croazia Italia.

CROAZIA ITALIA: PRONOSTICO E QUOTE

Per le probabili formazioni di Croazia Italia analizziamo anche le quote che sono state previste dall’agenzia Snai: gli azzurri sono formalmente in trasferta, dunque per la loro vittoria bisogna puntare sul segno 2 che vi garantirebbe una vincita pari a 2,35 volte quanto messo sul piatto. L’Italia è favorita: il segno 1 per il successo della Croazia porta in dote un guadagno che corrisponde a 3,30 volte la vostra giocata, infine il segno X per l’eventualità del pareggio ha un valore, con questo bookmaker, equivalente a 3,10 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita degli Europei 2024.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA ITALIA

LE SCELTE DI DALIC

Dalic non dovrebbe modificare il modulo per Croazia Italia, dunque avremo ancora un 4-3-3 ma qualche cambio ce lo aspettiamo. Perisic per esempio dovrebbe essere destinato ad alzare la sua posizione: come terzino sinistro dentro Borna Sosa, poi possibilità per Stanisic a destra con la conferma della coppia centrale Josip Sutalo-Gvardiol a protezione di Livakovic. A centrocampo la regia di Brozovic sarà confermata, ed è abbastanza scontato che anche Kovacic e Modric saranno in campo; da valutare in teoria il primo dei due, che rischia sulla pressione di un Pasalic che sa fare bene il lavoro di inserimento in area senza palla. Nel tridente offensivo, con Perisic riportato alto, Kramaric si prenderebbe la maglia di prima punta scalzando sia Bruno Petkovic che Budimir; a destra ci sarà la conferma per Majer, a sparigliare le carte sarebbe qui uno tra Pjaca e Ivanusec.

LE MODIFICHE DI SPALLETTI

Dicevamo di un cambio per reparto tra le fila degli azzurri: se in porta sarà confermato Gigio Donnarumma, come terzino destro in Croazia Italia dovrebbe giocare Darmian, poi ancora Alessandro Bastoni e Calafiori come centrali con Dimarco regolarmente a sinistra. In mediana le soluzioni sono molteplici: Spalletti dovrebbe rinunciare alla regia di Jorginho e qui potrebbe inserire sia Fagioli che Cristante, con il secondo potrebbe essere avanzata la posizione di Barella che agirebbe sulla trequarti in luogo di Frattesi, Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini tutto sommato potrebbero essere confermati ma questo andrà visto, perché anche il capitano della Roma è stato ben poco brillante nella sconfitta contro la Spagna. Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, va verso l’esclusione Scamacca: si prepara dunque la staffetta offensiva con Retegui, che lunedì sera dovrebbe avere la maglia da titolare nella partita decisiva contro la Croazia.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA ITALIA: IL TABELLINO

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, J. Sutalo, Gvardiol, B. Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Majer, Kramaric, Perisic. Allenatore: Zlatko Dalic

ITALIA (4-2-3-1): G. Donnarumma; Darmian, A. Bastoni, Calafiori, Dimarco; Fagioli, Barella; F. Chiesa, Frattesi, Lo. Pellegrini; Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti











