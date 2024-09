PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV LAZIO: LA PRIMA IN EUROPA LEAGUE!

Finalmente le probabili formazioni Dinamo Kiev Lazio ci portano a parlare dell’esordio biancoceleste nella nuova Europa League 2024-2025: in campo alle ore 21:00 sul neutro del Volksparkstadion di Amburgo, per ovvie ragioni legate alla guerra in Ucraina, la Lazio gioca la sua prima partita nel girone unico, ha tante aspettative per questa Europa League e deve dimostrare di poter fare un bel salto di qualità, all’interno di una stagione partita tra tante incertezze ma in ogni caso in modo positivo sul piano dei risultati, anche se proprio domenica i biancocelesti hanno perso a Firenze, venendo rimontati con due rigori.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN/ Quote, due simboli della Dea (finale Europa League)

L’avversaria di oggi è la Dinamo Kiev, già sfidata in passato: si tratta di una partita favorevole alla squadra di Marco Baroni che però non potrà permettersi di sottovalutare alcun impegno in questa competizione, è tutto nuovo e dunque sarà anche difficile fare calcoli, detto che per la storia europea della Lazio arrivare subito agli ottavi è una possibilità concreta. Noi adesso aspettiamo che arrivi il momento della partita, ma prima come sempre dobbiamo fare la nostra consueta analisi sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, quindi prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni Dinamo Kiev Lazio.

Probabili formazioni Atalanta Marsiglia/ Quote: De Roon vs Veretout (Europa League, 9 maggio 2024)

PREVISIONI E QUOTE DINAMO KIEV LAZIO

Con le probabili formazioni Dinamo Kiev Lazio parliamo anche delle quote che l’agenzia Snai ha previsto per la partita di Europa League: è favorita la squadra biancoceleste con un valore di 1,97 volte la somma messa sul piatto per il segno 2, invece il segno 1 per la vittoria della Dinamo Kiev vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,60 volte l’importo che avrete investito e il segno X, sul quale puntare per l’ipotesi del pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,45 volte la vostra giocata sul match.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV LAZIO

GLI 11 DI SHOVKOVSKYI

Probabili formazioni Bayer Leverkusen Roma/ Quote, Andrich in copertina (Europa League, 9 maggio 2024)

Da valutare come Oleksandr Shovkovskyi, vecchia conoscenza del calcio ucraino e internazionale, voglia leggere le probabili formazioni Dinamo Kiev Lazio: ci aspettiamo qualche scelta diversa rispetto al pareggio interno, deludente, contro il Rukh Lviv in campionato. In porta confermato Bushschan, davanti a lui Brayan Ceballos e Mykhavko restano favorito ma possono cambiare i due terzini, con Oleksandr Karavaev a destra e Dubinchak che giocherebbe sull’altra corsia.

A centrocampo invece i tre con cui Shovkovskyi inizierà Dinamo Kiev Lazio dovrebbero essere gli stessi: Brazhko schierato davanti alla difesa come perno, poi le due mezzali Shaparenko e Buyalskyi che hanno caratteristiche diverse ma ben si integrano anche perché ormai si conoscono. Nel tridente offensivo è possibile qualche modifica: la conferma dovrebbe riguardare Yarmolenko che agirà a destra, a sinistra ballottaggio tra Kavaev e Bragaru mentre come prima punta Eduardo Guerrero appare in vantaggio su Vanat, ma è un testa a testa da valutare sino all’ultimo.

LE SCELTE DI BARONI

La domanda verso le probabili formazioni Dinamo Kiev Lazio è quanto turnover opererà Baroni: forse non troppo ma qualcosa nel suo 4-2-3-1 cambierà, e allora andiamo a vedere come. Provedel dovrebbe giocare ancora ma Mandas rappresenta una valida alternativa in porta; spazio in difesa ad Alessio Romagnoli che farebbe coppia con uno tra Mario Gila e Patric, poi sulle corsie laterali potrebbe cambiare tutto con Marusic schierato a destra e Luca Pellegrini che si prenderebbe la maglia a sinistra.

Proseguendo sulla scia di un eventuale turnover, a fare da perno davanti alla difesa sarebbe una cerniera composta da Matias Vecino, che porterà esperienza, e Rovella; Guendouzi rimane comunque allertato per la sua importanza in campo. Davanti invece ecco Dele-Bashiru a giocare da trequartista, ma ci sono occasioni anche per Pedro e Tchaouna; non è al meglio Castellanos e dunque come prima punta si va per la conferma di Noslin, ma c’è l’alternativa Boulaye Dia che però Baroni ha utilizzato di fatto come trequartista da quando è arrivato alla Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV LAZIO: IL TABELLINO

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; O. Karavaev, B. Ceballos, Mykhavko, Dubinchak; Shaparenko, Brazhko, Buyalskiy; Yarmolenko, E. Guerrero, Kabaev. Allenatore: Oleksandr Shovkovskiy

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Noslin. Allenatore: Marco Baroni