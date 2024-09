PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS: CHI GIOCA OGGI AL CASTELLANI?

Le probabili formazioni Empoli Juventus ci accompagnano alla partita di oggi, sabato 14 settembre 2024: sarà una sfida intrigante allo stadio Carlo Castellani per la quarta giornata di Serie A, perché i toscani di mister Roberto D’Aversa hanno già battuto la Roma e più in generale sono ancora imbattuti con una vittoria e due pareggi nelle prime tre giornate. L’Empoli potrà quindi affrontare questo big-match con una certa serenità per provare a regalare una grande gioia ai propri tifosi e continuare questo ottimo cammino.

Dall’altra parte però arriva la Juventus di Thiago Motta, che è ancora imbattuta in tutti i sensi, dal momento che non ha incassato nemmeno un gol nelle prime tre partite. Dopo le due facili vittorie contro Como e Verona, però, contro la Roma sono emerse le prime difficoltà e allora sarebbe significativo tornare subito alla vittoria, prima che cominci la grande avventura in Champions League. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni Empoli Juventus.

UNO SGUARDO AI FAVORITI: QUOTE E PRONOSTICI

Prima di analizzare moduli e titolari per le probabili formazioni si può considerare anche il pronostico su Empoli Juventus in base alle quote Snai. Nettamente favoriti gli ospiti, il segno 2 è quotato a 1,70 mentre poi si sale a 3,65 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse vincere l’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS

ECCO I POSSIBILI TITOLARI PER D’AVERSA

Nelle probabili formazioni Empoli Juventus i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un modulo 3-4-2-1 e mister D’Aversa potrebbe scegliere i seguenti undici titolari: in porta il nuovo acquisto Vasquez; davanti a lui nella difesa a tre Sazonov è in ballottaggio con Goglichidze per affiancare Ismajli e Viti; il grande ex De Sciglio è invece in lotta con Sambia per aprire a destra il centrocampo che prevederà poi Grassi, Henderson (favorito su Maleh) e Pezzella per completare la linea a quattro; sembra invece tutto definito in avanti per l’Empoli, con Gyasi e Solbakken sulla trequarti a sostegno del centravanti Colombo.

GLI ULTIMI DUBBI PER THIAGO MOTTA

Sul fronte bianconero, Thiago Motta per le probabili formazioni Empoli Juventus dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 ma ha ancora dei dubbi sui nomi dei titolari. In porta certamente Di Gregorio; come terzino destro sono alte le quotazioni del giovane Savona, che potrebbe affiancare Gatti, Bremer e Cabal nella difesa a quattro; in mediana a fianco di Locatelli si giocano il posto Fagioli e Douglas Luiz; infine davanti potremmo vedere Cambiaso, Koopmeiners e Yildiz da destra a sinistra sulla trequarti alle spalle di Vlahovic. Una variante più offensivo però porterebbe Cambiaso dietro (a discapito di Cabal), con l’inserimento dal primo minuto di Nico Gonzalez.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS: IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Sazonov, Ismajli, Viti; De Sciglio, Grassi, Henderson, Pezzella; Gyasi, Solbakken; Colombo. All. D’Aversa.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.