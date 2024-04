Formazioni Empoli Napoli/ Quote: squalificati Mario Rui e Rrahmani (Serie A, oggi 20 aprile 2024)

Con le probabili formazioni di Empoli Napoli presentiamo una partita che oggi sarà molto delicata allo stadio Carlo Castellani, perché la 33^ giornata di Serie A avrà una posta in palio molto alta per entrambe le squadre. I toscani di mister Davide Nicola arrivano dalla sconfitta a Lecce che ha reso di nuovo complicata la strada verso la salvezza, anche perché cinque ko nelle ultime sei giornate preoccupano l’Empoli, che avrebbe quindi davvero bisogno di rilanciarsi contro una big, con benefici effetti anche psicologici.

Il Napoli d’altronde in questa stagione fin troppe volte ha rilanciato gli avversari: il pareggio casalingo contro il Frosinone è stato l’ennesimo rallentamento, gli azzurri non possono permettersene un altro nella corsa almeno ad un posto nelle Coppe europee per la prossima stagione, anche se difficilmente sarà la Champions League e questa è evidentemente una grande delusione per chi porta ancora per qualche settimana lo scudetto sul petto. Insomma, nessuno può sbagliare e allora adesso è importante cercare di capire le mosse dei due allenatori analizzando le probabili formazioni di Empoli Napoli.

SCOPRIAMO LE QUOTE E IL PRONOSTICO PER EMPOLI NAPOLI

Prendendo una rapida pausa dalla nostra analisi sulle probabili formazioni di Empoli Napoli, uno sguardo anche alle quote proposte dall’agenzia Snai per il pronostico su questa partita. La classifica concede il favore agli ospiti, infatti è favorito il segno 2, proposto a 1,70 volte la posta in palio; si sale poi a quota 3,90 per il segno X in caso di pareggio ed infine una vittoria casalinga dell’Empoli (segno 1) è quotata a 4,75 da Snai.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI

SCOPRIAMO LE SCELTE DI NICOLA

Il modulo 3-4-2-1 sarà il punto di riferimento per Davide Nicola nelle probabili formazioni di Empoli Napoli. Gli acciacchi di Ismajli dovrebbero portare a una difesa per due terzi polacca davanti a Caprile, con Bereszynski e Walukiewicz oltre a Luperto, mentre a centrocampo si segnala il possibile ballottaggio tra Bastoni e Maleh. I dubbi per l’allenatore dell’Empoli tuttavia si concentrano soprattutto in attacco, dove la certezza dovrebbe essere Zurkowski (il terzo polacco in campo per l’Empoli), poi Cambiaghi e Cancellieri si giocano l’altro posto a disposizione sulla trequarti alle spalle del centravanti, ruolo che invece è in bilico tra Niang e Cerri.

CHI GIOCHERÀ OGGI PER CALZONA?

4-3-3 invece come modulo naturalmente per Francesco Calzona nelle probabili formazioni di Empoli Napoli: qui pesano parecchio le assenze degli squalificati Mario Rui e Rrahmani in difesa, quindi come centrali dovremmo vedere Ostigard e uno tra Juan Jesus e Natan, mentre come terzino sinistro giocherà Mazzocchi, considerato pure che Olivera è infortunato. A centrocampo ecco un ballottaggio fra Zielinski e Traorè, con il polacco che potrebbe quindi sfidare i suoi tre connazionali dell’Empoli, infine è tutto chiaro almeno nel tridente d’attacco del Napoli, dove vedremo regolarmente in campo Politano a destra, il centravanti Osimhen e infine Kvaratskhelia a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI: IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.











