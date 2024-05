Formazioni Fiorentina Napoli/ Quote: dubbi sugli esterni per Italiano (Serie A, 17 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: PER L’EUROPA!

È arrivato il momento di analizzare le probabili formazioni di Fiorentina Napoli: la partita dell’Artemio Franchi, alle ore 20:45 di venerdì 17 maggio, inaugura la 37^ giornata di Serie A 2023-2024 e la possiamo considerare uno spareggio per l’Europa. In questo momento le due squadre lottano per un posto in Conference League: la Fiorentina, che ha anche una gara in meno, ha sorpassato il Napoli con la vittoria contro il Monza ed è ottava, ma soprattutto attende con ansia la finale della stessa Conference League dalla quale potrebbe arrivare, oltre ovviamente a un graditissimo trofeo, il pass per andare in Europa League.

La stagione del Napoli, anche se dovesse arrivare la qualificazione in Europa, sarà negativa: solo un anno fa i partenopei chiudevano a 86 punti un campionato dominato e vinto con largo anticipo, oggi sono a malapena nella parte alta della classifica e devono ricostruire, tornando a pensare al nuovo allenatore e dovendo anche fare profonde valutazioni sulla rosa, visto che alcuni big lasceranno e altri sono forse scontenti. Per adesso noi proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero scendere sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi, leggendo insieme in maniera approfondita le probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

FIORENTINA NAPOLI: QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Fiorentina Napoli possiamo parlare anche delle quote che l’agenzia Snai ha previsto per la partita della 37^ giornata di Serie A. Sono i viola ad essere favoriti, ma questa è una partita da tripla nel suo pronostico: infatti è davvero minima la distanza tra il segno 1 per la vittoria della Fiorentina e il segno 2 per l’affermazione del Napoli, parliamo di valori da 2,55 e 2,65 volte la posta in palio. Per quanto riguarda il segno X, sul quale puntare per il pareggio, il bookmaker in questione vi premierebbe con un guadagno che corrisponde a 3,35 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

ITALIANO GUARDA ALLA FINALE?

Ovviamente il grande dubbio che accompagna Vincenzo Italiano verso Fiorentina Napoli è la finale di Conference League: l’allenatore dei viola pensa già all’Olympiakos? Lo vedremo, anche perché comunque non sono chiare le scelte per Atene. Nella rosa della Fiorentina è indisponibile il solo Riccardo Sottil, che ha terminato in anticipo la sua stagione; sugli esterni offensivi potrebbe avere spazio Kouamé, da valutare la titolarità di Nico Gonzalez che potrebbe lasciare spazio a Ikoné mentre sulla trequarti in posizione centrale torna Beltran, che agirà alle spalle di Belotti lasciando in panchina Nzola, titolare nelle ultime uscite viola. A centrocampo invece il tandem potrebbe essere formato da Duncan e Arthur Melo, quest’ultimo autore del gol decisivo contro il Monza; in difesa i ballottaggi sono aperti, al centro se la gioca Luca Ranieri con Milenkovic e Martinez Quarta mentre a destra Faraoni e Kayode insidiano Dodò, a sinistra come sempre il testa a testa riguarda Biraghi, oggi favorito, e Fabiano Parisi.

CALZONA CON I SOLITI

Francesco Calzona si gioca Fiorentina Napoli con i soliti: assente Zielinski, in forte dubbio Mario Rui, affaticato Osimhen che potrebbe lasciare la maglia a Giovanni Simeone ma al momento è dato come titolare. A completare il tridente saranno Politano, reduce dal rigore sbagliato contro il Bologna, e Kvaratskhelia; a centrocampo invece rimane Cajuste il favorito per agire come mezzala sinistra (su Hamed Traoré), il playmaker basso sarà Lobotka e Zambo Anguissa farà il terzo sul centrodestra, senza troppe sorprese come del resto è sempre stato nel corso della stagione. In difesa, detto di Mario Rui, il terzino sinistro sarà per forza di cose Mathias Olivera; Juan Jesus è sempre in vantaggio su Ostigard per formare la coppia centrale con Rrahmani, intoccabile a destra Di Lorenzo anche se il suo rendimento è parecchio calato, soprattutto rispetto allo scorso anno (ma questo vale per tutta la squadra). In porta, come sempre, giocherà Meret.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona











