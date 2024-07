Formazioni Francia Belgio/ Quote: dubbi sulla posizione di Mbappé (Europei 2024, 1 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BELGIO: SCELTE DA PONDERARE!

È giunto il momento di leggere insieme le probabili formazioni di Francia Belgio, che rappresenta il quinto ottavo di finale agli Europei 2024: si gioca alle ore 18:00 di lunedì 1 luglio, siamo alla Merkrur Spiel Arena di Düsseldorf e l’atmosfera è davvero carica per una sfida tra due nazionali che hanno le qualità per arrivare in fondo, ma sino a questo momento hanno deluso. Anche la Francia, che dopo la sofferta vittoria sull’Austria ha pareggiato due volte: appena due gol segnati di cui uno su autorete, e la sensazione che il livello si debba alzare di parecchio per superare anche solo l’insidia di questo pomeriggio.

Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sui due ottavi di finale di oggi (lunedì 1 luglio)

Il Belgio dal canto suo è arrivato secondo in un girone tremendamente abbordabile, con soli 4 punti: una vittoria sulla Romania ma anche la sconfitta contro la Slovacchia e un pareggio senza reti contro l’Ucraina, Domenico Tedesco non ha ancora trovato la quadratura del cerchio e questa nazionale non gira. Chi si riscatterà allora a Düsseldorf? Lo scopriremo presto, intanto come sempre dobbiamo prenderci del tempo per valutare in che modo i due Commissari Tecnici intendano schierare le loro nazionali sul terreno di gioco, dunque analizziamo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Francia Belgio.

Formazioni Portogallo Slovenia/ Quote, dubbio Leao-Francisco Conceiçao (ottavi Europei 2024, oggi 1 luglio)

QUOTE E PRONOSTICO FRANCIA BELGIO

Restano favoriti i Bleus nell’ottavo di finale agli Europei 2024, come leggiamo a margine delle probabili formazioni di Francia Belgio: infatti secondo la Snai il segno 1 per la vittoria della Francia porta in dote una vincita che ammonta a 1,90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre il successo del Belgio regolato dal segno 2 ha un valore pari a 4,75 volte la vostra giocata. Il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, con questo bookmaker vale un guadagno corrispondente a 3,20 volte la somma investita.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BELGIO

LE SCELTE DI DESCHAMPS

RISULTATI EUROPEO 2024/ Diretta gol live score: Spagna ai quarti! (oggi domenica 30 giugno)

Didier Deschamps deve fare i conti con la diffida di Mbappé ma è inevitabile che in Francia Belgio lo manderà in campo: il modulo dei Bleus è il 4-2-3-1 e il nuovo acquisto del Real Madrid potrebbe essere schierato da centravanti oppure in qualità di prima punta, nel primo caso altra possibilità per Marcus Thuram da attaccante mentre nel secondo alle spalle di Mbappé ci saranno sicuramente Ousmane Dembélé e Griezmann con un terzo giocatore da valutare, potrebbe essere sempre lo stesso Thuram schierato però da esterno sulla trequarti. Per il resto poi la Francia non dovrebbe discostarsi troppo da quella vista nel girone: in mezzo agiscono Rabiot e Kanté anche se il giovane Tchouaméni scalpita per una maglia, in difesa la coppia centrale dovrebbe essere formata ancora una volta da Saliba e Upamecano che proteggeranno il portiere Maignan, in fine i due terzini che saranno Koundé, che ormai ha quasi definitivamente cambiato ruolo, e Theo Hernandez.

GLI 11 DI TEDESCO

Qualche dubbio in più verso Francia Belgio ce l’ha Domenico Tedesco, che deve sempre fare i conti con l’infortunio di Witsel: nel 4-2-3-1 dei Diavoli Rossi Faes e Vertonghen dovrebbero proteggere il portiere Casteels, conferma sia per Castagne a destra che per Theate a sinistra in qualità di terzini, in mezzo al campo Tielemans si è ormai guadagnato la maglia da titolare e con lui dovrebbe esserci Amadou Onana, che viene preferito a Orel Mangala come interditore nel settore nevralgico del campo. Poi, da valutare quello che Tedesco sceglierà sulle corsie laterali della sua trequarti: Lukébakio torna dalla squalifica ed è un’opzione, se non altro per riportare Doku a giocare sulla sinistra (dove si esprime meglio), in questo caso in panchina resterebbe Trossard perché naturalmente De Bruyne avrà la sua maglia confermata come centrale, poi attenzione alla possibilità che Romelu Lukaku, fin qui decisamente poco brillante agli Europei 2024, possa iniziare la partita dalla panchina facendo spazio a Openda, anche se verosimilmente l’attaccante della Roma sarà titolare.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BELGIO: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Kanté, Rabiot; O. Dembélé, Griezmann, Mbappé; M. Thuram. Allenatore: Didier Deschamps

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, A. Onana; Lukébakio, De Bruyne, Doku; R. Lukaku. Allenatore: Domenico Tedesco











© RIPRODUZIONE RISERVATA