Formazioni Francia Canada/ Quote: chi gioca a Bordeaux? (amichevole, 9 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CANADA: I POSSIBILI TITOLARI PER L’AMICHEVOLE

Le probabili formazioni di Francia Canada sono naturalmente un appuntamento prezioso nelle ore che ancora ci separano dal fischio d’inizio per la partita amichevole a Bordeaux, ultimo banco di prova per i Bleus transalpini del c.t. Didier Deschamps sulla strada verso Euro 2024, dove naturalmente la Francia sarà una delle Nazionali più attese e tra le principali favorite per la conquista del titolo continentale, che manca dal 2000 – ricordo non certo piacevole se visto dall’Italia. Servirà essere sul pezzo fin da subito, pensando in particolare a un girone non banale, nel quale spiccherà la presenza dell’Olanda.

Potremmo istituire una sorta di confronto a distanza proprio con gli Orange, perché giovedì sera il Canada aveva giocato appunto con la Nazionale dei Paesi Bassi. Dal punto di vista dei nordamericani, con la partita contro la Francia si completerà quindi una doppietta di amichevoli di lusso contro big del calcio europeo in vista dello storico debutto in Coppa America che attende la Nazionale della foglia d’acero, ma adesso, tenuto presente tutto questo, è giunto il momento per approfondire davvero il discorso circa le probabili formazioni di Francia Canada…

SCOPRIAMO ANCHE PRONOSTICO E QUOTE

La nostra classica parentesi nelle probabili formazioni di Francia Canada ci porta a dare uno sguardo anche al pronostico circa l’amichevole di Bordeaux. Evidentemente favorita la Francia secondo le quote dall’agenzia Snai, il segno 1 è quotato a 1,27 mentre poi si sale a quota 5,75 già in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 8,25 volte la posta in palio sul segno 2 se stasera vincesse il Canada.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CANADA

IL PUNTO SULLE MOSSE DI DESCHAMPS

Le probabili formazioni di Francia Canada devono tenere conto delle possibilità di turnover da parte di Didier Deschamps, che punta sul modulo 3-4-2-1 ma ha davvero tantissimi nomi di lusso per poter variare senza calare il livello. Ad esempio, davanti a Maignan potremmo vedere Pavard per affiancare Upamecano e Konatè nella difesa a tre; a proposito di protagonisti della nostra Serie A, ecco che Theo Hernandez invece potrebbe avanzare a centrocampo, naturalmente esterno sinistro con Kolo Muani invece a destra del reparto che in mezzo potrebbe avere Tchouameni e Camavinga come possibili titolari. In attacco c’è più che in ogni altro settore l’imbarazzo della scelta, allora ci limitiamo a ricordare che mercoledì avevamo avuto Thuram e Griezmann alle spalle di Mbappé.

FOCUS SULLE SCELTE DI MARSCH

Dall’altra parte, per un test davvero di lusso ecco che Jesse Marsch, c.t. statunitense degli ospiti, dovrebbe invece scegliere il modulo 3-4-3 per le probabili formazioni di Francia Canada: i tre difensori potrebbero essere Johnston, De Fougerolles e Miller a protezione del portiere Crepeau; il primo canadese di sempre in Serie A è Buchanan, possibile esterno destro del centrocampo del Canada, dove poi dovremmo avere in mezzo Eustaquio e Kone ed infine sulla sinistra Davies, il nome di spicco del Canada insieme a David, che nel tridente offensivo della foglia d’acero dovrebbe essere affiancato da Larin e Ugbo.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CANADA: IL TABELLINO

FRANCIA (3-4-2-1): Maignan; Pavard, Upamecano, Konatè; Kolo Muani, Tchouameni, Camavinga, Theo Hernandez; Thuram, Griezmann; Mbappé. All. Deschamps.

CANADA (3-4-3): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Miller; Buchanan, Eustaquio, Kone, Davies; David, Larin, Ugbo. All. Marsch.











