Formazioni Francia Polonia/ Quote: Mbappé ce la dovrebbe fare (Euro 2024, oggi 25 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA POLONIA: DESCHAMPS RITROVA IL SUO BIG?

Leggere le probabili formazioni di Francia Polonia è fondamentale verso il match di oggi pomeriggio a Dortmund, che deciderà il destino dei vice-campioni del Mondo transalpini nel girone D di Euro 2024. Proprio la Francia è al centro dell’attenzione: per Didier Deschamps la qualificazione per gli ottavi non può bastare, specie se si concretizza con qualche delusione, almeno in termini di prestazioni. La vittoria contro l’Austria è arrivata su autorete, poi ecco il pareggio per 0-0 contro l’Olanda e allora finora sorride solo la difesa, mentre non abbiamo ancora alcun gol segnato da parte dei giocatori transalpini, fatto oggettivamente clamoroso.

Discorso molto diverso per i polacchi, dal momento che le due sconfitte nelle prime due giornate hanno già sancito matematicamente l’ultimo posto nel girone e quindi l’eliminazione, una grossa delusione per una Nazionale come la Polonia, che certamente non è una big ma sperava di recitare almeno un ruolo da mina vagante. Il ko contro l’Austria invece ha sancito che la Polonia non può nemmeno essere la terza forza del gruppo e adesso resta solo l’orgoglio per cercare almeno una soddisfazione, pur difficile contro i Bleus. Tutto questo premesso, scopriamo quali siano le notizie circa le probabili formazioni di Francia Polonia.

PRONOSTICO E QUOTE A SENSO UNICO

Considerato tutto quello che abbiamo detto finora circa le probabili formazioni di Francia Polonia non stupisce osservare un pronostico nettamente sbilanciato secondo le quote Snai. La vittoria della Francia è considerata quasi certa e quotata ad appena 1,28 per il segno 1; poi si sale già di parecchio e cioè fino a quota 5,75 per il segno X in caso di pareggio; infine, un successo della Polonia varrebbe ben 10 volte la posta in palio sul segno 2, solo per i coraggiosi.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA POLONIA

PER DESCHAMPS UNA NOTIZIA CONTA

Le probabili formazioni di Francia Polonia si basano su una notizia attesa dagli appassionati in tutto il mondo e naturalmente in Francia al centro dell’attenzione da giorni: Mbappé dovrebbe tornare titolare nel 4-3-3 del c.t. Didier Deschamps, presumibilmente insieme a Dembélé e Thuram. I Bleus giocheranno all’attacco e per fare ciò potrebbe aiutare anche la presenza di Griezmann sulla linea dei centrocampisti, in compagnia di Kanté e Rabiot, con l’ex Chelsea che dovrà in maniera particolare garantire la copertura in un assetto molto offensivo. La difesa comunque finora è imbattuta e quindi sembra il punto di forza della Francia finora, grazie a Maignan e davanti a lui il terzino destro Koundé, i due centrali Saliba e Upamecano ed infine naturalmente schierato sulla corsia mancina Theo Hernandez.

PROBIERZ CAMBIA QUALCOSA?

Calcoli ben diversi per il c.t. polacco Michal Probierz nelle probabili formazioni di Francia Polonia, perché qui l’unico elemento da considerare è se ci potrà essere spazio per chi finora ha giocato meno, considerata l’eliminazione già matematica. In porta potrebbe giocare Skorupski, protetto dai tre difensori Bednarek, Dawidowicz e Kiwior, dal momento che la Polonia dovrebbe adottare il modulo 3-5-2; questo comporta una folta linea a cinque a centrocampo, con Frankowski esterno destro, poi Slisz, Romanczuk e Zieliński nel cuore della mediana e il giovane italo-polacco Zalewski a sinistra; infine, in attacco indichiamo Urbański e Lewandowski, il veterano ancora fondamentale per la Polonia, tanto che i suoi acciacchi hanno pesato molto.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA POLONIA: IL TABELLINO

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Rabiot, Griezmann; Dembélé, Thuram, Mbappé. All. Deschamps.

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zieliński, Zalewski; Urbański, Lewandowski. All. Probierz.











