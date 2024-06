DIRETTA POLONIA AUSTRIA/ Video streaming tv: una storia lunga un secolo (Europei 2024, 21 giugno)

DIRETTA POLONIA AUSTRIA: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Polonia Austria raccontano di dieci incroci, ma due di questi si perdono lontanissimi nel tempo e anche altri non sono troppo recenti. Due amichevoli negli anni Trenta dello scorso secolo con una vittoria per parte, poi altre tre amichevoli nel 1977, 1992 e 1994 (due vittorie dell’Austria, una della Polonia) e finalmente arriviamo al terzo millennio con gli incroci nelle qualificazioni ai Mondiali 2006 e quelle agli Europei 2020, poi disputati nel 2021. Tra questi testa a testa, anche il pareggio per 1-1 nel girone degli Europei 2008: l’Austria era padrona di casa ma aveva dovuto aspettare il 93’ e un rigore di Ivan Vastic per pareggiare il gol segnato da Roger Guerreiro.

Per il resto, possiamo dire che nelle ultime due partite l’Austria non ha mai segnato, ha perso davanti ai suoi tifosi e pareggiato in trasferta; l’ultima vittoria della Polonia, nel marzo 2019, l’ha firmata Krzysztof Piatek mentre l’ultimo successo dell’Austria è datato addirittura maggio 1994, 4-3 in amichevole. In generale cinque partite le ha vinte la Polonia mentre sono tre le affermazioni dell’Austria, con un solo pareggio; vedremo cosa succederà oggi in una partita che come detto è particolarmente delicata e importante per le speranze di qualificazione agli ottavi negli Europei 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA POLONIA AUSTRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Austria andrà in onda soltanto sulla televisione satellitare, quindi per gli abbonati: dovrete selezionare come sempre i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio ai numeri 201 e 202 del decoder, per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video sarà senza costi aggiuntivi e potrà essere attivato, sui vostri dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go inserendo i dati del vostro abbonamento.

È GIÀ UNO SPAREGGIO!

Sotto la guida dell’arbitro turco Hamit Umut Meler, la diretta di Polonia Austria si gioca alle ore 18:00 di venerdì 21 giugno 2024: nella seconda giornata del girone D agli Europei 2024 stiamo già parlando di uno spareggio, perché le due nazionali hanno perso all’esordio e dunque non possono più sbagliare. Sulla carta è soprattutto così per la Polonia che, caduta contro l’Olanda in maniera anche beffarda, se la dovrà poi vedere con la Francia nell’ultima giornata, con i Bleus che però potrebbero già essere quasi certi del primo posto.

L’Austria invece sfiderà l’Olanda: nella prima gara degli Europei 2024 non ha fatto vedere tantissimo ma la sconfitta contro la Francia è maturata solo in virtù di un’autorete, scarso però il peso offensivo della nazionale di Ralf Rangnick. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Polonia Austria, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, utilizzando queste poche ore per studiare anche le probabili formazioni della partita agli Europei 2024.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA AUSTRIA

Michal Probierz nella diretta Polonia Austria potrebbe essere ancora senza Lewandowski, infortunatosi nell’ultima amichevole: senza di lui ha puntato su Urbanski e Buksa (in gol), oggi al posto del primo potrebbe toccare a Piatek o magari Swiderski, che sono in ballottaggio. Poi a centrocampo scalpita Moder che potrebbe prendere il posto di Romanczuk, confermando Zielinski in cabina di regia e Szymanski sull’altra mezzala; Frankowski e Zalewski i due laterali, in difesa Kiwior, Salamon e Bednarek a protezione del già ottimo Szczesny.

Ralf Rangnick invece va in campo con il 4-2-3-1: già tanti ammoniti e allora Trauner può sostituire Wober e Prass posizionarsi a sinistra per Mwene – da valutare – con la conferma di Posch e Danso in difesa davanti a Pentz, a centrocampo come sempre la mediana formata da Grillitsch e Seiwald, Sabitzer in questo senso va a occupare la fascia sinistra sulla trequarti con Laimer sull’altro versante e Baumgartner centrale, attenzione poi ad Arnautovic che per la partita di oggi potrebbe scalzare Gregoritsch come prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO POLONIA AUSTRIA

Stando alle quote che l’agenzia Snai ha fornito per il suo pronostico sulla diretta di Polonia Austria, la nazionale che formalmente gioca in trasferta è favorita: abbiamo un valore di 1,97 volte la posta in palio sul segno 2 per la vittoria dell’Austria, per contro invece il segno 1 che regola il successo della Polonia vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 3,90 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,50 volte l’importo investito.

