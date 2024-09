PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA: I TITOLARI PER IL LUNCH MATCH

Attenzione massima sulle probabili formazioni Genoa Roma, l’intrigante lunch match che aprirà il programma di oggi, domenica 15 settembre 2024, per la quarta giornata di Serie A. Il Genoa di Alberto Gilardino aveva cominciato davvero molto bene il proprio campionato con il pareggio contro l’Inter e la vittoria a Monza, resta l’ambizione di vivere una stagione su buoni livelli anche se lo scivolone casalingo contro il Verona ha imposto le prime riflessioni nell’ambiente del Grifone.

Daniele De Rossi e la Roma hanno invece già dovuto riflettere parecchio dopo avere raccolto un solo punto fra Cagliari ed Empoli, poi però è arrivato il pareggio sul campo della Juventus, che magari non ha raddrizzato una classifica che resta al momento modesta, ma certamente ha detto che i giallorossi sono in crescita, con segnali da confermare oggi a Marassi. Ecco perché diventa fondamentale adesso presentare le ultime notizie circa le probabili formazioni Genoa Roma.

ECCO COSA CI DICONO QUOTE E PRONOSTICO

Come i nostri lettori sanno, le probabili formazioni sono l’occasione per analizzare anche il pronostico su Genoa Roma secondo le quote Snai. I giallorossi sono favoriti, ma il quadro è abbastanza equilibrato: il segno 2 è quotato a 2,25; in caso di pareggio oppure di vittoria del Genoa, ecco invece che coincidono a 3,25 volte la posta in palio le quotazioni per i segni X e 1.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

PARLIAMO DELLE SCELTE DI GILARDINO

Il modulo 3-5-2 dovrebbe essere il riferimento per Alberto Gilardino nelle probabili formazioni Genoa Roma. Il nuovo portiere Gollini sarà infatti protetto dalla difesa a tre con Vogliacco, uno tra De Winter e Marcandalli (dipenderà soprattutto dalle condizioni del primo) e Vasquez; in effetti l’infermeria è già piuttosto affollata e anche per questo motivo le scelte sembrano già chiare. Nel folto centrocampo a cinque dovrebbero trovare posto da destra a sinistra Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi e Martin, mentre la coppia d’attacco titolare del Genoa dovrebbe prevedere Vitinha al fianco di Pinamonti.

ECCO COSA POTREBBE FARE DE ROSSI

Attenzione in particolare alle mosse di Daniele De Rossi, che potrebbe scegliere a sua volta il 3-5-2 nelle probabili formazioni Genoa Roma. Nella retroguardia non dovrebbero esserci dubbi: in porta Svilar e davanti a lui Mancini, il nuovo acquisto Hermoso e N’Dicka; esterno destro Saelemaekers, nel cuore della mediana Konè, Cristante e forse Paredes, anche perché capitan Péellegrini è acciaccato, mentre a sinistra dovrebbe trovare posto Angelino; infine in attacco puntiamo su Dybala e Dovbyk, che dovrebbe farcela. Discorso simile per Le Fee, attenzione allora alla possibilità di un 4-3-3, nel quale sarebbe proprio Dybala a rischiare il posto.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA: IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hermoso, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Cristante, Paredes, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. De Rossi.