Formazioni Georgia Portogallo/ Quote, rivoluzione totale per Martinez (Europei 2024, 26 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA PORTOGALLO: MASSICCIO TURNOVER LUSITANO?

Le probabili formazioni di Georgia Portogallo ci avvicinano alla partita della Veltins Arena di Gelsenkirchen, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 26 giugno 2024: si conclude la prima fase degli Europei 2024, ma nel girone F il Portogallo è già sicuro del primo posto avendo già battuto Repubblica Ceca e Turchia, di conseguenza si è reso irraggiungibile e gioca questa sera un match assolutamente ininfluente, nel quale Roberto Martinez potrebbe decisamente pensare di fare ampio turnover per fare riposare i suoi titolari in vista degli ottavi di finale.

La Georgia invece insegue il sogno di superare il girone, ancora vivo grazie al pareggio contro i cechi: dopo la sconfitta contro la Turchia questa nazionale può ancora arrivare seconda in classifica o venire ripescata tra le migliori terze, servirà però una grande prestazione perché, anche rimaneggiati, i lusitani restano comunque superiori. Aspettando di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco, proviamo a fare qualche ulteriore considerazione sulle scelte operate dai due allenatori andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Georgia Portogallo.

GEORGIA PORTOGALLO: PRONOSTICO E QUOTE

Ovviamente nella partita di stasera la nazionale lusitana è largamente favorita: la conferma arriva dalle quote Snai che leggiamo a margine delle probabili formazioni di Georgia Portogallo, secondo cui il segno 2 per la vittoria portoghese vale 1,40 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 1 per il successo della Georgia vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 7,25 volte la vostra giocata. Abbiamo infine il segno X, che regola l’eventualità del pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 4,25 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA PORTOGALLO

LE SCELTE DI SAGNOL

Per Georgia Portogallo Willy Sagnol non dovrebbe cambiare, affidandosi ancora al 3-4-3: sulla carta l’unico ballottaggio davvero aperto è quello che riguarda la corsia destra del tridente, con Chakvetadze che può prendere il posto di Davitashvili comunque favorito per caratteristiche. Reparto ovviamente completato dal centravanti Mikautadze e dall’esterno sinistro Kvaratskhelia, poi a centrocampo dovremmo avere ancora il tandem formato da Mekvabishvili e Kochorashvili che sono in vantaggio sull’opzione Altunashvili, sulle corsie corrono ancora una volta Kakabadze a destra e Tsitaishvili a sinistra, in porta chiaramente ci sarà l’estremo difensore del Valencia Mamardashvili che sarà protetto dalla linea a tre con capitan Kashia che giocherà al fianco di Kvirkvelia e Dvali.

LA RIVOLUZIONE DI MARTINEZ

Come detto, turnover massiccio per Martinez in Georgia Portogallo: già in porta potremmo vedere Rui Patricio con davanti a sé due centrali in Gonçalo Inacio e Antonio Silva, laterali bassi invece Dalot che si sposterebbe a sinistra per fare spazio a Nélson Semedo sull’altro versante. In mezzo al campo ci sarà potenziale riposo sia per Palhinha che per Vitinha: Danilo Pereira è un’opzione anche per la difesa, la sensazione è che stasera contro la Georgia possano giocare i due Neves, Joao e Ruben, formando dunque il tandem nel settore nevralgico. Poi ecco la trequarti, dove Francisco Conceiçao eroe a sorpresa contro la Repubblica Ceca potrebbe essere in campo sull’esterno; a quel punto spazio anche a Diogo Jota come centrale e uno tra Pedro Neto e Joao Felix sulla corsia sinistra, mentre come prima punta Cristiano Ronaldo dovrebbe tirare il fiato favorendo l’ingresso di Gonçalo Ramos.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA PORTOGALLO: IL TABELLINO

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kvirkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Tsitaishvili; Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia. Allenatore: Willy Sagnol

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Nélson Semedo, Antonio Silva, Gonçalo Inacio, Dalot; Joao Neves, Ruben Neves; F. Conceiçao, Diogo Jota, Joao Felix; Gonçalo Ramos. Allenatore: Roberto Martinez











