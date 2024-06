DIRETTA TURCHIA PORTOGALLO/ Video streaming Rai 2: storia a senso unico, Euro 2024 oggi sabato 22 giugno

DIRETTA TURCHIA PORTOGALLO: TESTA A TESTA

Una storia molto lunga ma anche decisamente discontinua ci accompagna verso la diretta di Turchia Portogallo, con nove precedenti e una netta superiorità lusitana in virtù di sette vittorie del Portogallo a fronte di due soli successi per la Turchia. Proprio i turchi vinsero il primo confronto di sempre, 3-1 in un’amichevole giocata domenica 18 dicembre 1955, ormai davvero lontana nel tempo; in seguito, l’altra vittoria della Turchia è stato curiosamente un altro 3-1 in amichevole, ma molto più recente, in data sabato 2 giugno 2012.

Il Portogallo tuttavia è perfetto nei confronti ufficiali, con sei delle sue sette vittorie arrivate con qualcosa in palio. Il ricordo più celebre resta quello dei quarti di finale di Euro 2000, con la vittoria lusitana per 2-0 in data sabato 24 giugno di 24 anni fa, per merito della doppietta di Nuno Gomes, mentre il confronto più recente risale a giovedì 24 marzo 2022 nei playoff delle qualificazioni mondiali, con la vittoria per 3-1 del Portogallo che così sbarrò alla Turchia la strada verso il torneo iridato di pochi mesi dopo in Qatar. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TURCHIA PORTOGALLO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come in linea di massima succede per le partite della fascia del tardo pomeriggio, ecco che oggi la diretta tv di Turchia Portogallo sarà visibile in chiaro per tutti su Rai 2, ovviamente al tasto 2 del telecomando, oltre che per gli abbonati sui canali di Sky Sport, che trasmette per intero gli Europei 2024. Questo significa che raddoppierà la diretta streaming video di Turchia Portogallo, per tutti tramite sito o app di Rai Play e per gli abbonati anche tramite Sky Go o Now TV.

SCONTRO AL VERTICE DEL GIRONE!

Nel mitico Westfalenstadion di Dortmund ci attende il bell’appuntamento con la diretta di Turchia Portogallo, che comincerà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 22 giugno, per la seconda giornata del girone F di Euro 2024. Si tratta di una partita stuzzicante, tra i lusitani che hanno ambizioni di gloria e i turchi che sono comunque fra le potenziali outsider più considerate, quindi la diretta di Turchia Portogallo avrà anche il compito di chiarire le gerarchie del gruppo comandato proprio da queste due Nazionali.

Al debutto, la Turchia ha beneficiato di un meraviglioso gol del giovanissimo Arda Guler, che resterà il momento da ricordare della vittoria per 3-1 contro la Georgia; più difficoltà per il Portogallo, che ha piegato per 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca grazie a un autogol e alla rete al 92’ minuto di Conceicao junior. Insomma, tre punti a testa ma più sorrisi per Vincenzo Montella che per il suo collega Roberto Martinez. Oggi la seconda si annuncia più delicata per entrambi, non vediamo l’ora di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Turchia Portogallo…

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA PORTOGALLO

Doveroso è adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Turchia Portogallo. Vincenzo Montella si affida al modulo 4-2-3-1 con il portiere Gunok che sarà protetto dai quattro difensori Akaydin, Kadioglu, Bardacki e Muldur; la coppia mediana della Turchia dovrebbe invece essere formata da Ayhan e Kokcu, perché Calhanoglu avanza in posizione centrale sulla linea della trequarti, fra il giovane fenomeno Guler a destra e l’altro giovanissimo Yildiz a sinistra, quindi con tantissima freschezza sugli esterni del reparto offensivo turco, completato dal centravanti Yilmaz.

Rafael Leao invece dovrebbe essere il grande escluso da parte di Roberto Martinez, con il Portogallo che potrebbe proporci il modulo 3-5-2. In porta Diogo Costa e in questo caso ecco la retroguardia a tre che vedrebbe titolari Dalot, Pepe e Ruben Dias; ciò significa che Cancelo giocherebbe da esterno destro nel centrocampo a cinque del Portogallo, che proseguirebbe poi con i veterani Bernardo Silva e Bruno Fernandes, più Vitinha e infine Nuno Mendes come esterno sinistro; intoccabile Cristiano Ronaldo, al suo fianco potrebbe giocare Diogo Jota nel tandem d’attacco, con Conceicao prezioso jolly.

SCOPRIAMO INFINE ANCHE QUOTE E PRONOSTICI

Ci resta a questo punto solo da dare uno sguardo al pronostico sulla diretta di Turchia Portogallo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria turca varrà ben 5,75 volte la posta in palio; questo perché c’è maggiore fiducia nel pareggio, con il segno X a quota 4,25, e soprattutto nella possibilità di una vittoria del Portogallo, dal momento che il segno 2 è quotato appena a 1,55.











