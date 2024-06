FORMAZIONI GEORGIA REPUBBLICA CECA/ Quote: la star Khvicha Kvaratskhelia (Euro 2024, oggi sabato 22 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA REPUBBLICA CECA: LA STELLA

Khvicha Kvaratskhelia è naturalmente uno dei nomi più attesi nelle probabili formazioni di Georgia Repubblica Ceca, forse anche il più atteso in assoluto perché tra le due Nazionali che scenderanno in campo oggi pomeriggio non c’è un elemento pari al giocatore del Napoli in termini di qualità.

Nello scorso campionato questo giovane e (ai tempi) sconosciuto nuovo acquisto ebbe un impatto clamoroso per lo scudetto partenopeo, venendo anche premiato come miglior giocatore assoluto della Serie A 2022-2023, molto più difficile è stata invece la seconda stagione, tanto che potrebbe già esserci aria d’addio tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli, ma adesso il calciomercato deve passare in secondo piano perché per la Georgia la fase finale di Euro 2024 è stato un traguardo storico e adesso il suo giocatore più rappresentativo vuole provare a lasciare il segno. Con la maglia della Nazionale georgiana ci sono 31 presenze e 15 gol per Khvicha Kvaratskhelia, dei quali quattro durante le qualificazioni: riuscirà a lasciare il segno anche su questa fase finale di Euro 2024? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRA CONFERME E CAMBIAMENTI

Quando si affrontano due squadre che hanno perso al debutto, si attendono novità: sarà davvero così nelle probabili formazioni di Georgia Repubblica Ceca? Lo scopriremo fra qualche ora, perché oggi sabato 22 giugno ad Amburgo si gioca la partita per la seconda giornata del girone F di Euro 2024 e ci sarà poco spazio per la filosofia tra due squadre che devono capire se potranno ancora coltivare ambizioni oppure se di fatto dovranno già rassegnarsi a un mesto commiato. Forse è la Repubblica Ceca a rischiare di più, in proporzione alle ambizioni con cui è arrivata in Germania, almeno di passare il turno. La sconfitta nei minuti di recupero contro il Portogallo è stato un brutto colpo, ma in termini di prestazione dovrà fare meglio.

La Georgia è al debutto assoluto, già felice di essere presente, ma questo naturalmente non vuol dire che accetta di fare brutta figura. Il debutto è stato almeno in tal senso positivo, pur chiuso con una sconfitta contro la Turchia, però i complimenti non fanno classifica e potrebbe essere proprio la partita di oggi l’occasione migliore per provare a muovere la classifica e coltivare il sogno del passaggio agli ottavi, che sarebbe doppiamente storico. Tutto questo premesso, possiamo adesso scoprire che cosa ci diranno le probabili formazioni di Georgia Repubblica Ceca…

CHI SONO I FAVORITI NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO?

Una parentesi immancabile nelle nostre probabili formazioni è quella per il pronostico e le quote, Georgia Repubblica Ceca non fa eccezione e vede i cechi favoriti secondo Snai: il segno 2 infatti è quotato a 1,75, mentre il pareggio arriva a quota 3,75, naturalmente indicato dal segno X, infine abbiamo il dato di 4,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse la Georgia.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA REPUBBLICA CECA

LE SICUREZZE DI SAGNOL

Le probabili formazioni di Georgia Repubblica Ceca dovrebbero vedere il francese Sagnol, nome prestigioso del calcio internazionale oggi c.t. della Georgia, confermare in gran parte la squadra che probabilmente avrebbe meritato di più contro la Turchia. Il modulo di riferimento dovrebbe quindi essere il 3-5-2 con il portiere Mamardashvili protetto dai tre difensori Kverkvelia, Kashia e Dvali; linea molto folta a centrocampo, con Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze e Tsitaishvili che dovrebbero essere i cinque titolari da destra a sinistra; infine, in attacco ecco la stella Kvaratskhelia, il cui futuro al Napoli è in bilico ma che adesso deve pensare giustamente solo alla Georgia, in coppia verosimilmente con Mikautadze.

HASEK CAMBIA QUALCOSA?

Anche gli uomini di Hasek hanno cullato un risultato migliore al debutto, ma la prestazione è stata modesta e allora le probabili formazioni di Georgia Repubblica Ceca ci dicono che qualcosa potrebbe cambiare. Anche in questo caso il modulo di riferimento è il 3-5-2: in porta Stanek; davanti a lui, ecco la retroguardia a tre composta da Holes, Hranac e Krejci; il centrocampo si apre con l’esterno destro Coufal, poi ecco Sulc, Soucek, Provod e Jurasek, che potrebbe essere una delle novità rispetto a martedì; infine, nella coppia d’attacco della Repubblica Ceca la certezza dovrebbe essere Schick, mentre Chytil potrebbe almeno a provare a soffiare il posto dal primo minuto al collega di reparto Kuchta.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA REPUBBLICA CECA: IL TABELLINO

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili; Kvaratskhelia, Mikautadze. All. Sagnol.

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Sulc, Soucek, Provod, D. Jurasek; Schick, Chytil. All. Hasek.











