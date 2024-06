Formazioni Germania Scozia/ Quote: chi apre le danze? (Euro 2024, oggi 14 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SCOZIA: CHI APRIRÀ EURO 2024?

Cresce sempre di più l’attesa, le probabili formazioni di Germania Scozia ci devono quindi accompagnare verso la partita inaugurale di Euro 2024, che naturalmente si apre con il primo impegno dei padroni di casa tedeschi nel girone A. La Scozia punta a una sorpresa per aprire gli Europei di calcio, magari in stile Grecia contro il Portogallo nel 2004, che inaugurò un’edizione decisamente clamoroso fino all’epilogo, che fu identico alla partita inaugurale. Inutile volare così avanti con la fantasia, di certo oggi la Scozia ha solo da guadagnare, perché ogni punto sarebbe ben gradito nella partita per loro evidentemente più difficile in un gruppo che per il resto comprende anche Ungheria e Svizzera.

Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni su Germania Scozia (oggi venerdì 14 giugno)

I riflettori saranno però puntati soprattutto sulla Germania di Julian Nagelsmann, perché i tedeschi sono sempre fra i più attesi in un grande evento calcistico, a maggior ragione se lo organizzano loro – anche se nel 2006 sappiamo come andò a finire… Tra l’altro sembra una Germania in forma, con tre vittorie e un pareggio in quattro partite nelle amichevoli giocate nel 2024 finora, tra marzo e giugno. Adesso però si fa decisamente ben più sul serio, allora non perdiamo altro tempo e iniziamo a scoprire cosa possano dirci le ultime notizie circa le probabili formazioni di Germania Scozia.

Pronostico Europei 2024/ Mandorlini: "Spero l'Italia si confermi, e credo nella 'mia' Romania" (esclusiva)

ECCO PRONOSTICO E QUOTE PER STASERA

Le quote dell’agenzia Snai sono un break classico nell’analisi delle probabili formazioni, il pronostico di Germania Scozia ci dice quindi che i padroni di casa sono clamorosamente favoriti e il segno 1 per la vittoria della Germania è quotato a 1,28, mentre poi si sale già per il pareggio a quota 5,75 sul segno X e fino a ben 10 volte la posta in palio sul segno 2 per premiare chi avrà creduto nella grande impresa della Scozia.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SCOZIA

ECCO LE PRIME SCELTE DI NAGELSMANN

Le probabili formazioni di Germania Scozia dovrebbero vedere i padroni di casa di Julian Nagelsmann schierati secondo il modulo 4-2-3-1: in porta, dopo i problemi delle ultime settimane, il titolare dovrebbe essere regolarmente Neuer (altrimenti avremo Ter Stegen); qualche dubbio anche in difesa, dove però dovremmo vedere in azione Kimmich come terzino destro, i due centrali Tah e Rudiger, infine Mittelstadt è favorito sulla fascia sinistra; nella coppia in mediana dovrebbe esserci Andrich per affiancare l’eterno Kroos, che vive Euro 2024 come ultimo atto prima del ritiro dall’attività agonistica; il reparto offensivo si apre con Musiala esterno destro, poi dovremmo vedere Gundogan nei panni del trequartista centrale e Wirtz sulla corsia mancina, per completare il terzetto che agirà a supporto del centravanti di casa Havertz.

Vincitore Europei 2024/ Pronostico: le quote dicono Inghilterra, la Francia è la più forte... e l'Italia?

SCOPRIAMO I PRIMI TITOLARI DI CLARKE

Sul fronte ospite, ci sono delle buone notizie per Steve Clarke nelle probabili formazioni di Germania Scozia, perché dovrebbero esserci regolarmente Robertson e McTominay, che nei giorni scorsi erano dati in dubbio. Allora, incrociando le dita che tutto vada per il meglio per questi due fondamentali giocatori, il c.t. scozzese dovrebbe puntare sul modulo 3-4-2-1, con questi possibili undici titolari: il portiere Gunn; davanti a lui la difesa a tre formata da McKenna, Hendry e Tierney; a centrocampo invece ecco una linea a quattro che potrebbe comprendere Ralston, McGregor, Gilmour e appunto Robertson da destra a sinistra; infine, il reparto offensivo della Scozia potrebbe prevedere sulla trequarti McGinn e McTominay in appoggio alla prima punta Adams. Ricordiamo infine che un’altra star sarebbe stato il “bolognese” Ferguson, purtroppo però fuori da Euro 2024 per un grave infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SCOZIA: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. All. Nagelsmann.

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; McKenna, Hendry, Tierney; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams. All. Clarke.











© RIPRODUZIONE RISERVATA