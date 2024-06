Formazioni Inghilterra Slovacchia/ Quote: tra dubbi e certezze (ottavi Euro 2024, oggi 30 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVACCHIA: TRA DUBBI E CERTEZZE

Esaminiamo le probabili formazioni di Inghilterra Slovacchia con la consapevolezza che oggi pomeriggio a Gelsenkirchen ci sarà una squadra che avrà tutto da perdere negli ottavi di finale di Euro 2024 e l’altra invece che può provare ad inseguire un sogno. L’Inghilterra di Gareth Southgate ha sì vinto il proprio girone, ma con prestazioni che hanno convinto decisamente poco e adesso bisogna cambiare passo, perché nelle partite da dentro o fuori potrebbe essere molto pericoloso lasciare in bilico il punteggio, senza guizzi da parte di una rosa che in termini di qualità complessiva dovrebbe essere nettamente superiore agli avversari.

La Slovacchia di Francesco Calzona ha invece in un certo senso già “vinto” il proprio Europeo, perché l’obiettivo fondamentale era appunto il raggiungimento degli ottavi di finale, missione compiuta soprattutto grazie all’exploit in apertura, cioè battendo il Belgio alla prima giornata. Far fuori l’Inghilterra in una sfida secca sarebbe ancora più speciale, la Slovacchia finora si è rivelata ostica per tutti e allora perché porre limiti alla provvidenza? Tutto questo premesso, adesso scopriamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inghilterra Slovacchia…

PRONOSTICO E QUOTE PER LA PARTITA

Fra moduli e titolari per le probabili formazioni di Inghilterra Slovacchia, ci può stare anche uno sguardo al pronostico. L’agenzia Snai vede nettamente favorita la vittoria dell’Inghilterra, con il segno 1 quotato a 1,42. Il successo della Slovacchia (segno 2) varrebbe invece ben 9,50 volte la posta in palio per chi ci avrà creduto; valore intermedio per il segno X, il pareggio è quotato a 4,25.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVACCHIA

QUALCHE DUBBIO PER SOUTHGATE

I nomi sono di qualità altissima, eppure il rendimento modesto nelle precedenti uscite genera qualche dubbio per il c.t. Gareth Southgate nelle probabili formazioni di Inghilterra Slovacchia. Serve una scossa per una squadra che non brilla, vedremo se passerà anche da qualche novità di formazione. In porta ci aspettiamo comunque Pickford ad aprire il modulo 4-2-3-1 con Walker terzino destro, i due centrali Stones e Guéhi e sulla sinistra Trippier per completare la difesa a quattro; in mediana indichiamo Gallagher e Rice, ma attenzione ad Alexander Arnold in alternativa; in attacco Saka a destra, Bellingham trequartista centrale e Foden ala sinistra dovrebbero comporre la trequarti alle spalle del centravanti Kane, sperando che si esprimano a livelli degni della loro fama.

ECCO LE SCELTE DI CALZONA

Meno calcoli per il c.t. italiano degli slovacchi, Francesco Calzona, perché naturalmente si deve puntare sul meglio possibile per le probabili formazioni di Inghilterra Slovacchia, con un modulo 4-3-3 e questi possibili undici titolari: il portiere Dúbravka protetto dalla retroguardia a quattro con Pekarík a destra, Vavro e capitan Škriniar centrali e Hancko in qualità di terzino sinistro; a centrocampo il punto di riferimento della manovra della Slovacchia è naturalmente la regia di Lobotka, affiancato dalle due mezzali Kucka e Duda; infine, ecco come ala destra Schranz, con due gol già al proprio attivo nel girone e quindi perfetto per aprire il tridente d’attacco, nel quale Boženík e Strelec si giocano la maglia da centravanti, mentre a sinistra ci sarà spazio per Haraslín.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVACCHIA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. All. Southgate.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslín. All. Calzona.











