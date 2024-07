FORMAZIONI INGHILTERRA SVIZZERA/ Quote: un ruolo scoperto per Gareth Southgate (Euro 2024, 6 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SVIZZERA: IL RUOLO SCOPERTO

Studiando meglio le probabili formazioni di Inghilterra Svizzera possiamo dire che per Gareth Southgate l’unico vero dubbio, ed è un concetto che riguarda tutti gli Europei 2024, è quello del mediano a fianco di Declan Rice: tre anni fa aveva disputato un grande torneo Kalvin Phillips, ma poi il centrocampista è entrato in una spirale negativa con il trasferimento al Manchester City, ha trovato pochissimo spazio (anche per colpe sue) e così Southgate ha dovuto fare un’altra scelta. Il suo titolare all’inizio degli Europei 2024 era Trent Alexander-Arnold, terzino di ruolo spostato in mezzo al campo: l’esperimento non ha funzionato, così contro la Slovenia in quel ruolo ha giocato Conor Gallagher.

Anche il calciatore del Chelsea però ha convinto poco, ed ecco che l’ottavo di finale contro la Slovacchia ha rappresentato l’occasione per Kobbie Mainoo, il classe 2005 che è emerso in questa stagione con il Manchester United. Pur senza strafare, il giovane sembra aver convinto e così anche contro la Svizzera il titolare dovrebbe essere lui; Southgate, che non ha mai cambiato la sua Inghilterra se non in quel ruolo, spera di aver trovato finalmente la quadratura del cerchio e, soprattutto, di avere altre partite agli Europei 2024 in cui testare e confermare questa scelta. (agg. di Claudio Franceschini)

CERTEZZE PER ENTRAMBE!

Ci stiamo avvicinando sempre più al quarto di finale degli Europei 2024 e allora tocca leggere le probabili formazioni di Inghilterra Svizzera, che si gioca alla Merkur Spiel Arena di Düsseldorf alle ore 18:00 di sabato 6 luglio. Una partita che causa tanti rimpianti visto che sarebbe stato il quarto dell’Italia, ma come sappiamo gli azzurri hanno deluso anche contro la Svizzera e sono stati eliminati senza appelli, mentre la nazionale rossocrociata per la seconda edizione consecutiva degli Europei vola ai quarti avendo eliminato (nel 2021 la Francia) una nazionale che era stata finalista della competizione precedente.

L’Inghilterra è qui in maniera incredibile: a 30 secondi dalla fine della partita contro la Slovacchia era eliminata, poi Jude Bellingham si è inventato un gol capolavoro in rovesciata e Harry Kane ha sistemato le cose appena iniziati i supplementari, a dimostrazione che avere in campo giocatori simili aiuta quando si gioca male. I tre leoni non hanno mai convinto ma Gareth Southgate sembra portare avanti le sue convinzioni; con le probabili formazioni di Inghilterra Svizzera vedremo che probabilmente entrambi i Commissari Tecnici hanno già certezze per quanto riguarda i giocatori che scenderanno in campo come titolari, dunque ora vediamo nel dettaglio di chi si tratterebbe.

INGHILTERRA SVIZZERA: PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le quote fornite dall’agenzia Snai, che leggiamo a corredo delle probabili formazioni di Inghilterra Svizzera, possiamo notare che la nazionale favorita è quella dei tre leoni: l’ipotesi del segno 1 per la sua vittoria porta in dote una vincita che corrisponde a 2,25 volte quello che avrete puntato sul quarto di finale agli Europei 2024, mentre il segno 2 per il successo della Svizzera vi consentirebbe di guadagnare una somma che ammonta a 3,80 volte la giocata e il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 3,00 volte l’importo che sarà stato investito.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SVIZZERA

GLI 11 DI SOUTHGATE

Parlavamo delle convinzioni di Southgate e in effetti nelle probabili formazioni di Inghilterra Svizzera il CT dei tre leoni non dovrebbe cambiare: finora l’unico ruolo in dubbio è stato quello del mediano a fianco di Declan Rice, con Alexander-Arnold partito titolare e poi sostituito da Gallagher e infine dal giovane Mainoo, che anche questa sera dovrebbe essere in campo dall’inizio. Per il resto, ci aspettiamo la solita Inghilterra: Guéhi, grande sorpresa degli Europei 2024, fa il centrale di difesa insieme a Stones con Walker che agisce come terzino destro e Trippier impiegato a sinistra, mentre sulla linea della trequarti ancora una volta saranno Saka e Foden, che devono trovare la loro migliore condizione (soprattutto l’esterno dell’Arsenal) e supporteranno Bellingham, come sempre il trequartista con facoltà e libertà di movimenti lungo il fronte offensivo. Due gol agli Europei 2024 per lui come per Harry Kane, che sarà il centravanti: sono gli unici due giocatori dell’Inghilterra ad aver segnato nel torneo.

LE SCELTE DI YAKIN

Anche Murat Yakin ha le idee abbastanza chiare: Inghilterra Svizzera dovrebbe avere in campo la stessa nazionale rossocrociata che ha battuto l’Italia, forse c’è solo da capire il modulo di riferimento per l’assetto offensivo. Dovrebbe comunque essere un 3-4-2-1: in porta chiaramente Sommer, davanti a lui una difesa con Schar e Ricardo Rodriguez che fanno compagnia ad Akanji e poi a centrocampo la solita cerniera sulla quale la Svizzera ha costruito le sue fortune anche tre anni fa, ovvero quella formata da Freuler e Granit Xhaka. Il centrocampista del Bologna è uno dei tre giocatori felsinei che agiscono in mediana, perché sulle corsie laterali dovrebbero correre Dan Ndoye a destra e Aebischer a sinistra; qui però il dubbio è Widmer, che rientra dalla squalifica e dunque potrebbe portare Yakin a mandarlo in campo, spostando eventualmente Ndoye davanti dove entrerebbe in competizione con Rieder e Ruben Vargas. Da valutare perché è realisticamente l’unico dubbio elvetico verso la partita contro l’Inghilterra; come centravanti infatti dovrebbe essere confermato Embolo.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SVIZZERA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; D. Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Gareth Southgate

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Ri. Rodriguez; D. Ndoye, G. Xhaka, Freuler, Aebischer; Rieder, R. Vargas; Embolo. Allenatore: Murat Yakin











