PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: SQUADRE CON I TITOLARISSIMI!

Leggendo le probabili formazioni Inter Atalanta ci avviciniamo alla partita che, alle ore 20:00 di giovedì 2 gennaio, si gioca come prima semifinale della Supercoppa Italia 2025. Confermata la formula delle quattro squadre, siamo ancora a Riyadh e precisamente all’Al Awwal Park, una semifinale tosta e intensa tra due squadre che si erano incrociate all’inizio del campionato con l’Inter che aveva dominato, rifilando un sonoro 4-0 alla Dea. Da quel momento però è cambiato parecchio: l’Atalanta ha iniziato a carburare, ha messo insieme 11 vittorie consecutive e, pareggiando sul campo della Lazio, ha comunque conservato un incredibile primo posto al termine dell’anno solare.

Calciomercato Atalanta News/ Inserimento per Bondo, piace Beto (1 gennaio 2025)

Appena dietro c’è l’Inter, che deve anche recuperare una partita: i campioni d’Italia in carica non mollano, hanno appena demolito il Cagliari – in trasferta – e sperano di ritrovare anche i gol di Lautaro Martinez, che intanto è andato a segno alla Unipol Domus. Da valutare le scelte di campo da parte dei due allenatori: possiamo anticipare che presumibilmente giocheranno i titolarissimi visto che la posta in palio è alta, ma proprio in queste righe possiamo fare adesso la nostra rapida valutazione sulle decisioni che saranno prese tra qualche ora, leggendo le probabili formazioni Inter Atalanta.

Calciomercato Atalanta/ Tentativo per Frendrup. Suggestione Zirkzee in attacco (31 dicembre 2024)

INTER ATALANTA: QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le previsioni, con le probabili formazioni Inter Atalanta leggiamo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, secondo cui a partire favoriti sono i campioni d’Italia che, ufficialmente “padroni di casa”, hanno un valore pari a 2,25 volte la posta in palio sul segno 1, mentre il successo dell’Atalanta è regolato dal segno 2 e vi farebbe guadagnare 3,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Con l’ipotesi del pareggio, regolata naturalmente dal segno X, la vostra vincita corrisponderebbe a 3,35 volte l’importo investito.

Calciomercato Atalanta/ Maldini e Berardi i nomi per la trequarti. Il sogno è Beto (30 dicembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

INZAGHI NON HA DUBBI

Come detto nel presentare le probabili formazioni Inter Atalanta, ci sono ben pochi dubbi per Simone Inzaghi: nel suo 3-5-2 giocheranno i calciatori migliori, forse l’unico punto di domanda aperto riguarda Darmian che, come noto, può giocare sia nei tre di difesa (e prenderebbe il posto di Bisseck) che come esterno a destra, qui in competizione con Dumfries che però parte favorito. Sommer sarà il portiere; davanti a lui sarà ancora De Vrij a guidare la difesa, che sarà naturalmente completata dall’ex Alessandro Bastoni, che si piazzerà come sempre a fare il braccetto sul centrosinistra.

Su quel lato di campo ci sarà Dimarco, poi il solito centrocampo dell’Inter: lo guida Calhanoglu che ha in mano le redini del gioco, Barella e Mkhitaryan agiscono come mezzali box to box con compiti abbastanza simili. Davanti, ovviamente, la discussione non inizia nemmeno a meno che Inzaghi abbia in mente qualche alchimia: Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono la grande coppia offensiva dell’Inter, il francese è tornato anche capocannoniere della Serie A e dunque entrambi saranno in campo per la semifinale di Supercoppa.

LE SCELTE DI GASPERINI

Idee chiare anche per Gian Piero Gasperini, che pure nelle probabili formazioni Inter Atalanta deve nuovamente rinunciare a Retegui oltre che Ruggeri: ovviamente in attacco avremo De Ketelaere, sempre più determinante nella Dea prima in classifica, il belga può agire davanti a tutti in compagnia di Lookman oppure fare qualche passo indietro e affiancare Pasalic, che in ogni caso dovrebbe avere la maglia sulla trequarti pur se la concorrenza di Samardzic e soprattutto Brescianini può essere importante.

In mezzo al campo l’Atalanta schiererà la coppia formata da De Roon e Ederson, uno dei grandi segreti di una stagione che può essere anche migliore di quella scorsa; sulle corsie laterali Zappacosta si piazzerà ancora una volta sulla sinistra lasciando a Bellanova, anche lui ex della sfida, l’altro versante del campo. Carnesecchi sarà come sempre il portiere, quest’anno tra i pali nessun turnover per Gasperini; Kolasinac e Djimsiti dovrebbero avere la meglio su Kossounou e dunque giocare in una difesa che sarà affidata a Hien, un altro calciatore che nell’Atalanta ha elevato sensibilmente il suo rendimento.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini