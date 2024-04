Formazioni Inter Cagliari/ Quote: Lautaro e Nandez sono squalificati (Serie A, 14 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI: LE SCELTE PER SAN SIRO!

Con le probabili formazioni di Inter Cagliari ci avviciniamo ad una partita vitale per entrambe le squadre: certo nella 32^ giornata di Serie A 2023-2024 (ore 20:45 di domenica 14 aprile) per l’Inter i margini di errore sono parecchi, ma la squadra di Simone Inzaghi che è ad un passo dallo scudetto, avendo aggiunto un altro mattone con la vittoria di Udine in pieno recupero, vuole ora togliersi lo sfizio di festeggiare nel derby del prossimo lunedì, e comunque ha intenzione di chiudere quanto prima il discorso. Tradotto: Claudio Ranieri, ex della partita, non può dormire sonni tranquilli.

Il suo Cagliari però arriva da un risultato importantissimo e sorprendente: la vittoria interna contro l’Atalanta, che ha messo gli isolani in salvo (chiaramente per il momento) con un margine sulla zona retrocessione che ora andrà difeso con le unghie e con i denti, sapendo ovviamente che ci sarà da soffrire sino all’ultima giornata o quasi. Manca sempre meno alla partita di San Siro, dunque noi possiamo utilizzare il tempo che ci resta per valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Cagliari.

INTER CAGLIARI: QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente il pronostico su Inter Cagliari, che possiamo analizzare a margine del discorso sulle probabili formazioni, pende totalmente dalla parte dei nerazzurri: sono addirittura clamorose le quote che l’agenzia Snai fornisce sulla stima delle giocate pervenute, perché il segno 1 per la vittoria dell’Inter porta in dote una vincita che ammonta a 1,18 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto mentre il segno 2, che va a regolare il successo del Cagliari, addirittura vi permetterebbe di guadagnare 13,00 volte l’importo investito. Sale a 7,50 volte la posta in palio il vostro introito in caso di pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

LE SCELTE DI INZAGHI

Abbiamo già detto della missione nerazzurra, quindi in Inter Cagliari non ci sarà turnover: le uniche due modifiche alla formazione titolare arriveranno per le squalifiche, quella di Pavard in difesa e quella di Lautaro Martinez in attacco. Nel reparto arretrato, a protezione di Sommer, sarà titolare Bisseck che giocherà con Acerbi e Alessandro Bastoni, ricordando che De Vrij non è al top della condizione; davanti invece spazio ad Arnautovic, il vero sostituto di Lautaro che farà coppia con Marcus Thuram. Per il resto, Simone Inzaghi non dovrebbe correre rischi anche se, ovviamente, quando si parla della rosa dell’Inter possiamo facilmente dire che le seconde linee abbiano poco da invidiare ai titolari. Come sempre avremo il ballottaggio a destra tra Darmian e Dumfries, se vogliamo anche sull’altro versante ha qualche occasione Carlos Augusto, anche se alla fine dovrebbe giocare Dimarco. Il grande ex Barella sarà la mezzala sul centrodestra, a sinistra invece ecco l’insostituibile Mkhitaryan che con l’Inter sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, in regia Calhanoglu che con il rigore trasformato a Udine ha raggiunto i 10 gol in campionato, suo record personale in Serie A.

I DUBBI DI RANIERI

Sicuramente in Inter Cagliari hanno più peso i due squalificati isolani: si tratta di Deiola e soprattutto Nandez, l’uruguaiano che ad un certo punto sembrava ad un passo dal vestire il nerazzurro ma poi è rimasto in Sardegna. Ranieri pensa a Ibrahim Sulemana per la mediana, insieme a Gaetano: il primo aveva già segnato un gol importante nel pareggio contro il Cagliari, il secondo sta provando a fare il definitivo salto di qualità e nel Cagliari sta trovando spazio. Possibile panchina per Prati dunque, con Makoumbou scelto come perno centrale di fisico e sostanza; in difesa invece si gioca a tre davanti al portiere Scuffet, con Yerry Mina a comandare il reparto con l’aiuto di Wieteska e Dossena. L’altra tegola per Ranieri arriva in attacco: Lapadula e Petagna non sono al meglio e dunque il fronte offensivo è decimato, dovrebbe essere confermata la maglia da titolare per Shomurodov che avrebbe al suo fianco Zito Luvumbo, l’unica alternativa dalla panchina potrebbe essere Oristanio che gioca una partita speciale, perché è cresciuto nell’Inter e il suo cartellino è ancora di proprietà della società nerazzurra. Infine, Zappa e Augello correranno sulle fasce laterali.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Yerry Mina, Dossena; Zappa, Sulemana, Makoumbou, Gaetano, Augello; Luvumbo, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri











