PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: CHI GIOCHERÀ IL DERBY DI MILANO?

La grande notte di San Siro si avvicina, le probabili formazioni Inter Milan ci ricordano che oggi domenica 22 settembre 2024 è il giorno del derby d’andata a Milano, nella quinta giornata di Serie A. L’umore è certamente migliore in casa Inter: lo scudetto sul petto, gli ultimi sei derby consecutivi vinti e anche il pareggio ottenuto con pieno merito in casa del Manchester City mercoledì sera in Champions League confermano il grande valore dei nerazzurri, anche se l’inizio del campionato ha già visto un paio di rallentamenti e allora il derby potrebbe essere l’occasione perfetta per tornare a volare.

In casa Milan i discorsi e gli umori sono differenti: potrebbe essere già l’ultima spiaggia per Paulo Fonseca, dal momento che l’effetto benefico del 4-0 contro il Venezia è subito svanito con la sconfitta casalinga contro il Liverpool. Fare finalmente bene nel derby potrebbe valere la svolta, anche dal punto di vista psicologico; un altro ko però rischia di essere già una sentenza, almeno per la panchina dell’allenatore. Non serve aggiungere altro: siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci potranno dire le probabili formazioni Inter Milan…

ECCO ANCHE QUOTE E PRONOSTICO PER IL DERBY

Come sempre, le probabili formazioni vanno di pari passo con l’analisi del pronostico su Inter Milan, un derby di Milano che secondo le quote Snai vede i nerazzurri nettamente favoriti. Di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,63, mentre poi si sale fino a quota 4,00 per il pareggio e quindi per il segno X, infine il ritorno al successo del Milan varrebbe 5,00 volte la posta in palio sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

LE SOLITE MOSSE DI INZAGHI (O QUASI)

Simone Inzaghi si è permesso di fare qualche rotazione addirittura a Manchester e con risultati molto buoni, ma per le probabili formazioni Inter Milan tutto dovrebbe tornare alla “normalità”. Ecco allora che il modulo 3-5-2 sarà aperto dal portiere Sommer e dai tre difensori Pavard, Acerbi e Bastoni; una notizia è che Dumfries stavolta potrebbe essere favorito nel ballottaggio a destra con Darmian, mentre a sinistra ce la dovrebbe fare Dimarco – resta comunque pronto Carlos Augusto. Per il resto tutto normale, con Barella, il grande ex Calhanoglu e Mkhitaryan che rientra per completare il trio nel cuore del centrocampo nerazzurro, mentre capitan Lautaro Martinez è pronto a riprendersi il posto dal primo minuto al fianco di Thuram.

QUALCHE SORPRESA DA FONSECA?

Anche Paulo Fonseca dovrebbe recuperare il big in bilico nelle probabili formazioni Inter Milan, quindi in porta ci aspettiamo Maignan. Attenzione a destra, dove Emerson Royal è favorito su Calabria per completare la difesa a quattro con i centrali Tomori e Pavlovic più Theo Hernandez naturalmente a sinistra; in mediana spazio a Fofana e Reijnders, mentre il terzetto sulla trequarti avrà naturalmente Pulisic a destra, in posizione centrale Loftus-Cheek (che potrebbe scambiarsi con Reijnders) e come ala sinistra Rafael Leao. L’altro tema d’interesse è il possibile ballottaggio Morata-Abraham, ma l’ex Juventus è certamente favorito sull’ex Roma come centravanti titolare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.