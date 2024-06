Formazioni Italia Albania/ Quote: le prime scelte di Spalletti (Euro 2024, oggi 15 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ALBANIA: CHI GIOCA AL DEBUTTO?

Il giorno è arrivato, le probabili formazioni di Italia Albania ci accompagnano alla partita di questa sera a Dortmund, un luogo speciale nella storia della nostra Nazionale, che sarà sede anche del debutto degli Azzurri del c.t. Luciano Spalletti nel girone B di Euro 2024. L’Italia è campione in carica, Luciano Spalletti proverà a ripetere l’impresa riuscita a Roberto Mancini anche se le difficoltà non mancano, come di recente hanno dimostrato anche le ultime due amichevoli, ma sappiamo che questa è una costante per gli Azzurri e allora non ci resta che attendere il debutto ufficiale, in un girone che si annuncia in verità molto complicato.

L’Albania è in teoria la Nazionale più debole del gruppo, ma negli ultimi anni è cresciuta e allora potrà affrontare questi Europei senza pressioni; il sorteggio con Italia, Spagna e Croazia è teoricamente micidiale, ma gli uomini del c.t. Sylvinho, ex terzino di Barcellona e Manchester City, hanno poco da perdere e potranno allora cercare di essere la mina vagante, magari fin dalla prima giornata – gli Azzurri logicamente sperano di no, perché una vittoria sarebbe fondamentale per affrontare bene le successive grandi sfide. Tutto questo premesso, adesso bisogna analizzare le probabili formazioni di Italia Albania.

ECCO QUOTE E PRONOSTICO SU ITALIA ALBANIA

Sono gli azzurri ad avere il favore del pronostico, anche questo può essere utile da sapere parlando delle probabili formazioni di Italia Albania: il segno 1 per la vittoria degli Azzurri secondo l’agenzia Snai vale 1,40 volte la posta in palio, mentre il segno 2 per il successo dell’Albania è quotato a ben 8,25 volte. Infine il segno X per il pareggio varrebbe 4,50 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ALBANIA

LE PRIME MOSSE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti ha ancora diversi nodi nelle probabili formazioni di Italia Albania, soprattutto a centrocampo, a causa delle condizioni di Barella, Fagioli e Frattesi, anche se in realtà le ultime notizie sono buone per tutti (specie per Davide). Comunque si potrebbe andare verso Jorginho e Cristante titolari nel cuore della mediana, con un modulo 3-4-2-1. In porta Donnarumma dovrebbe vincere il ballottaggio con Vicario, la difesa a tre dovrebbe essere per due terzi nerazzurra con Darmian, il granata Buongiorno e Bastoni, curiosamente le stesse squadre per i due esterni, cioè Bellanova a destra e Dimarco a sinistra. Abbiamo già detto del cuore del centrocampo e allora passiamo all’attacco, con Chiesa e il recuperato Frattesi sulla trequarti, a supporto della prima punta Scamacca. Se ce la facesse anche Barella potrebbero esserci ulteriori modifiche, ma per Nicolò la prudenza è legittima.

LE POSSIBILI SCELTE DI SYLVINHO

Sylvinho invece dovrebbe scegliere il modulo 4-3-3 e nelle probabili formazioni di Italia Albania ritroveremo tanti giocatori che ben conosciamo: in porta l’ex Lazio Strakosha, in difesa il terzino destro Hysaj più i due centrali Kumbulla e Djimsiti, mentre a sinistra dovrebbe essere titolare Mitaj. Nel centrocampo a tre, ecco Asllani in cabina di regia tra Bajrami e Ramadani, praticamente fin qui sarà quasi tutta Serie A; il discorso cambia solamente in attacco dove il punto di riferimento dovrebbe essere la prima punta Broja, che gioca nel Chelsea e in Nazionale è affiancato da due ali, che potrebbero essere Asani a destra e Hoxha a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ALBANIA: IL TABELLINO

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Cristante, Dimarco; Chiesa, Frattesi; Scamacca. All. Spalletti.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Mitaj; Bajrami, Asllani, Ramadani; Asani, Broja, Hoxha. All. Sylvinho.











