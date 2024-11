PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U19: CHI GIOCA LA SECONDA PARTITA?

Le probabili formazioni Italia Bosnia U19 ci presentano il secondo impegno per gli Azzurrini nella prima fase delle qualificazioni agli Europei Under 19 dell’anno prossimo. Il nostro è il gruppo 8 ospitato in Grecia, l’Italia Under 19 del c.t. Alberto Bollini ha iniziato il proprio cammino con il piede giusto, battendo con un perentorio 3-0 il Montenegro, per cui adesso potremmo già ottenere il pass per la fase successiva in caso di successo contro la Bosnia, obiettivo certamente alla portata se si pensa che gli slavi al debutto hanno perso per 5-2 contro i padroni di casa ellenici.

Si giocherà ancora ad Archanes, dove il nostro gruppo di 2006, rafforzato da tre 2007 e due 2008, ci ha già fatto divertire tre giorni fa. Gli Europei Under 19 ci hanno visto in trionfo nel 2023 mentre la scorsa estate ecco le semifinali raggiunte nell’edizione 2024, per cui adesso vogliamo avvicinarci ulteriormente al torneo del 2025 in Romania. Il quadro della situazione è chiaro, adesso analizziamo le probabili formazioni Italia Bosnia U19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U19

CONFERME O TURNOVER PER BOLLINI?

Il tema è molto chiaro per quanto riguarda le probabili formazioni Italia Bosnia U19. La prestazione contro il Montenegro è stata ottima in tutti i reparti, per cui in linea di massima ci potremmo aspettare la conferma dei titolari, però bisogna anche tenere conto del fatto che in totale ci sono da giocare tre partite in sei giorni e la più impegnativa potrebbe essere quella contro la Grecia – che d’altronde potrebbe arrivare a qualificazione già in tasca.

Ecco perché, pensando all’obiettivo di chiudere i conti già oggi, riteniamo poco probabile il turnover e allora citiamo come riferimento il modulo 4-3-3 con i protagonisti della vittoria nella prima partita: il portiere Martinelli; davanti a lui, la difesa a quattro formata da Magni, Leoni, Natali e Pagnucco da destra a sinistra; a centrocampo ecco invece il terzetto con Mannini, Sala e Riccio; infine, nel tridente d’attacco dell’Italia U19 potrebbero giocare di nuovo dal primo minuto Fortini, Ekhator e Camarda.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-3): Martinelli; Magni, Leoni, Natali, Pagnucco; Mannini, Sala, Riccio; Fortini, Ekhator, Camarda. All. Bollini.