Formazioni Italia Indonesia U21/ Hasa cerca spazio in mezzo (Maurice Revello 2024, 12 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INDONESIA: CHI GIOCA OGGI?

Avremo oggi un’affascinante partita al torneo Maurice Revello 2024: ne parliamo attraverso le probabili formazioni di Italia Indonesia U21, alle ore 18:15 di mercoledì 12 giugno gli azzurrini di Carmine Nunziata affrontano l’ultima partita del gruppo B con la possibilità di proseguire in semifinale, la nostra avversaria è una nazionale che si è presentata qui con l’Under 20 ma, avendo perso le tre gare precedenti, è già eliminata. Noi abbiamo fatto bene in certi contesti, brillante anche se non del tutto l’esordio contro il Giappone: se non altro sono arrivati 4 gol segnati.

Poi però le cose si sono complicate e l’Italia ha perso nettamente contro l’Ucraina; lunedì gli azzurrini hanno sfidato i campioni in carica di Panama e ora chiudono questo girone contro l’Indonesia, sapendo comunque che il torneo Maurice Revello 2024 serve soprattutto come banco di prova per alcuni giocatori esordienti e in vista degli Europei del prossimo anno. Intanto però vediamo cosa succederà oggi, e cominciamo a studiare in maniera più dettagliata le scelte dei due CT nelle probabili formazioni di Italia Indonesia U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INDONESIA U21

LE SCELTE DI NUNZIATA

Sappiamo che Nunziata può variare molto per Italia Indonesia U21, affidandosi a parecchie soluzioni alternative. Da valutare ancora dunque il suo 4-3-1-2: Sassi potrebbe essere il portiere e davanti a lui i due centrali della difesa sarebbero Dalle Mura e Fontanarosa, Turicchia può fare il terzino a destra ma più probabilmente sarà impiegato sull’altro versante con Zanotti allo stesso modo titolare. A centrocampo sono davvero in tanti: qui possiamo puntare eventualmente su Alessandro Bianco come playmaker basso, Kouda (o Hasa) e Pisilli possono invece agire in qualità di mezzali ma può anche essere che il nostro CT intenda affidarsi ai migliori, dunque Faticanti e Ndour restano comunque in ballottaggio per una maglia così come Fabbian, naturalmente. Ballottaggio tra Tongya e Volpato per il posto sulla trequarti, sempre che il modulo sia questo perché si potrebbe anche cambiare con una prima punta e due giocatori alle spalle; Seydou Fini e Raimondo possono prendersi la maglia davanti, con Sebastiano Esposito e Cerri che però restano assolutamente qualificati per essere titolari.

GLI 11 DI SJAFRI

Per Italia Indonesia U21 Indra Sjafri si dovrebbe affidare a un 5-4-1 che in fase di possesso può diventare 3-4-3: dipende ovviamente dalla posizione dei due terzini Murari e Geypens, che solitamente giocano bloccati ma possono alzare il loro raggio di azione. In porta può essere confermato Ramadhan, con una difesa nella quale spiccano i centrali Kadek Arel, Markx e Meshaal Hamzah; poi ecco il centrocampo nel quale Darel Valentino e Dennis possono entrare in competizione con Jardim e Yvel, i due titolari. Afrisal e Hinoke sarebbero invece gli esterni alti che agiscono dalla linea mediana, qui come alternative possiamo citare Abdulmanan e Pamungkas; davanti invece il centravanti dovrebbe essere Raven, ma il CT Sjafri ha davvero tante opzioni e due di queste sono Hidayat e Ragil, che sono entrati in corso d’opera nella partita contro il Giappone in cui è stato segnato l’unico gol nel torneo Maurice Revello 2024.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INDONESIA U21

ITALIA (4-3-1-2): Sassi; Zanotti, Dalle Mura, Fontanarosa, Turicchia; Kouda, A. Bianco, Pisilli; Tongya; Raimondo, Fini. Allenatore: Carmine Nunziata

INDONESIA (5-4-1): Ramadhan; Murari, Markx, Kadek Arel, Meshaal Hamzah, Geypens; Afrisal, Jardim, Yvel, Hinoke; Raven. Allenatore: Indra Sjafri











