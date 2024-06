Formazioni Italia Norvegia donne/ Quote, Giugliano e Girelli titolari? (Euro 2025, 4 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA DONNE: CHI GIOCA A FERRARA?

È arrivato il momento di leggere insieme le probabili formazioni di Italia Norvegia donne: si tratta del quarto appuntamento nel gruppo 1 delle qualificazioni agli Europei 2025, la nostra nazionale quattro giorni fa è andata a Oslo e ha pareggiato 0-0. Un risultato utile, che però ci tiene in terza posizione per differenza reti: agli Europei si qualificano subito le prime due mentre la terza va a giocare gli spareggi, dunque l’Italia ha bisogno di una vittoria per fare il salto di qualità decisivo e tornare a disputare una competizione che l’ultima volta era stata deludente.

Si tratta di una nazionale che ha cambiato corso: non solo come giocatrici, perché comunque lo zoccolo storico è rimasto, ma anche e soprattutto nella sua guida tecnica. Dopo la cocente eliminazione ai Mondiali, Milena Bertolini ha salutato e il suo posto è stato preso da Andrea Soncin, che può subito mettersi in mostra timbrando il pass per il torneo che si giocherà in Svizzera tra un anno. Ora però è tempo di parlare di attualità, dunque aspettando che la partita del Paolo Mazza di Ferrara prenda il via leggiamo insieme le scelte di campo, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Italia Norvegia donne.

QUOTE E PRONOSTICO ITALIA NORVEGIA DONNE

Le azzurre partono leggerissimamente favorite nella partita delle qualificazioni agli Europei 2025: con le probabili formazioni di Italia Norvegia donne leggiamo il pronostico proposto dalla Snai, secondo le giocate pervenute la differenza tra il segno 1 – vittoria delle azzurre – e il segno 2 per il successo delle scandinave è assolutamente minima, infatti parliamo rispettivamente di 2,45 e 2,50 volte quello che sarà stato l’importo investito. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe di intascare una somma che corrisponde a 3,15 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA DONNE

LE SCELTE DI SONCIN

Il modulo con cui Andrea Soncin affronta Italia Norvegia donne è il 4-4-2, almeno di partenza: la presenza di Bonansea sulla destra infatti ci dice che in sede di partita lo schema può diventare una sorta di 4-3-1-2, ma volendo anche un tridente offensivo allargando Cantore o Girelli, le due sono in competizione per una maglia davanti ma a rimanere in panchina potrebbe essere anche Valentina Giacinti. Qualche dubbio il nostro Commissario Tecnico ce l’ha: detto che in porta andrà comunque Laura Giuliani, davanti a lei Linari sembra certa del posto come centrale ma al suo fianco potrebbe stare fuori Lenzini, e dunque sarebbe titolare la veterana Salvai.

Anche le corsie laterali del reparto arretrato vanno definite: venerdì a Oslo erano titolari Bartoli e Di Gugliemo, oggi potrebbe toccare a Bergamaschi e Boattin ma Soncin ha comunque fatto vedere di puntare molto sulla laterale della Roma. Anche in mezzo al campo poi il CT deve scegliere chi far giocare: rispetto alle ultime selezioni di Bertolini è tornata Aurora Galli e si è subito presa la maglia da titolare, scalzando Giugliano che se la deve vedere anche con Arianna Caruso. Come ulteriore alternativa ecco la giovane Giulia Dragoni, pur sempre vincitrice della Champions League con il Barcellona.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA DONNE: IL TABELLINO

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Linari, Salvai, Boattin; Bonansea, Giugliano, Caruso, Greggi; Giacinti, Girelli. Allenatore: Andrea Soncin

NORVEGIA (4-3-3): Fiskerstrand; Bjelde, Bergsvand, Harviken, T. Hansen; Boe Risa, Engen, Relten; Graham, Haug, Ildhusoy. Allenatore: Gemma Grainger











