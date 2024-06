Formazioni Italia Svizzera/ Quote: Calafiori squalificato e tanti dubbi (Europei 2024, 29 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA: SPALLETTI CAMBIA ANCORA?

È già tempo di andare a leggere le probabili formazioni di Italia Svizzera: per la prima volta in questi Europei 2024 gli azzurri giocano alle ore 18:00, è sabato 29 giugno e siamo agli ottavi di finale. Abbiamo strappato una qualificazione incredibile, all’ultimo secondo di un recupero fiume contro la Croazia: il gol di Mattia Zaccagni ci ha portato a questa fase e, possiamo dirlo, il tabellone è stato abbastanza clemente perché l’avversaria non è una corazzata, in più sull’onda lunga di un clamoroso pareggio lunedì scorso ce la possiamo davvero giocare, anche se naturalmente bisognerà migliorare sul piano di gioco e personalità.

La Svizzera forse si mangia le mani: il gol subito all’ultimo respiro dalla Germania le ha tolto il primo posto nel girone e una sfida alla Danimarca, tecnicamente più abbordabile rispetto all’Italia. Il precedente di tre anni fa è negativo, ma i rossocrociati ci hanno fatto fuori dalla corsa al Mondiale in Qatar e sicuramente hanno mostrato più cose di noi; adesso però si gioca in gara secca, e gli azzurri giustamente ci credono. Aspettando che la partita prenda il via, proviamo come sempre a fare le nostre considerazioni sulle scelte operate dai due CT, ricordando che siamo all’Olympiastadion di Berlino, stadio che ci dice qualcosa di molto buono, e andiamo a leggere insieme le probabili formazioni di Italia Svizzera.

ITALIA SVIZZERA: PRONOSTICO E QUOTE

Come sempre facciamo, anche per le probabili formazioni di Italia Svizzera andiamo a leggere le quote che l’agenzia Snai ha proposto sulla partita degli ottavi agli Europei 2024. Il favore del pronostico sorride a noi, che ancora una volta giochiamo formalmente in trasferta: per la vittoria degli azzurri bisogna puntare sul segno 2 e il guadagno corrisponderebbe a 2,50 volte quanto messo sul piatto. Il segno 1 per il successo della Svizzera vi farebbe vincere una somma pari a 3,30 volte la vostra giocata, infine con il segno X per il pareggio – che porterebbe il match ai tempi supplementari – l’importo intascato sarebbe equivalente a 2,90 volte l’investimento con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA

I CAMBI DI SPALLETTI

Diciamolo subito: nelle probabili formazioni di Italia Svizzera lo schieramento di Luciano Spalletti è un’ipotesi, perché dopo due partite con la stessa squadra il CT ha stravolto tutto contro la Croazia. Intanto è squalificato Calafiori: a prenderne il posto sarebbe uno tra Gianluca Mancini e Buongiorno (o anche Gatti) ma dipende anche dal modulo. Con la difesa a tre, Di Lorenzo potrebbe fare ancora il braccetto con Alessandro Bastoni in posizione centrale, a quel punto toccherebbe a Gatti o Buongiorno più abili a giocare sul centrosinistra. L’altra ipotesi è rinunciare a Darmian e riportare il capitano del Napoli sull’esterno; sull’altro versante da valutare le condizioni di Dimarco, poi in mezzo possibile rinuncia a Jorginho per testare Fagioli, che farebbe coppia con Barella. Ecco, potrebbe essere un 3-4-2-1 con Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, insidiato giustamente da Zaccagni, a supporto di Scamacca che è favorito su Retegui; da non sottovalutare però l’opzione del tridente.

LE MOSSE DI YAKIN

Anche Murat Yakin ha uno squalificato: si tratta di Widmer, il terzino destro ex Udinese che salterà quindi Italia Svizzera. Il suo posto lo potrebbe occupare Aebischer, che tornerebbe quindi a giocare sulla corsia destra con Zuber o Steffen che verrebbero inseriti sull’altro versante; per il resto, la nazionale rossocrociata dovrebbe cambiare poco rispetto alle ultime uscite. In porta va chiaramente Sommer, che sarà protetto da una linea comandata da Akanji e completata da Schar e Ricardo Rodriguez; a centrocampo è naturalmente intoccabile il tandem formato da Granit Xhaka e Freuler. Qualche punto di domanda in più arriva sulla trequarti e in attacco: possiamo ipotizzare che Yakin non voglia cambiare l’assetto con cui ha quasi battuto la Germania, in questo senso Rieder e Dan Ndoye andrebbero a fluttuare tra le linee con Embolo da centravanti, ma ci sono alternative che si chiamano Shaqiri, Amdouni e Ruben Vargas che vanno chiaramente tenute in considerazione, dunque staremo a vedere quello che deciderà di fare Yakin.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA: IL TABELLINO

ITALIA (3-4-2-1): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiono. A. Bastoni; Darmian, Fagioli, Barella, Dimarco; F. Chiesa, Lo. Pellegrini; Scamacca. Allenatore: Luciano Spalletti

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Ri. Rodriguez; Aebischer, G. Xhaka, Freuler, Steffen; Rieder, D. Ndoye; Embolo. Allenatore: Murat Yakin











