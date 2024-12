PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: CHI GIOCA IN COPPA ITALIA?

Con le probabili formazioni Juventus Cagliari ci avviciniamo a una partita forse più attesa del previsto questa sera per gli ottavi di Coppa Italia, che non sarà il principale obiettivo stagionale dei bianconeri ma diventa uno snodo in un momento difficile per la Juventus di Thiago Motta, che in campionato continua a pareggiare e sabato scorso ha rischiato di perdere in casa contro il Venezia. Ecco allora che uno scivolone in Coppa Italia, di cui la Vecchia Signora è detentrice, diventerebbe deleterio e farebbe soffiare forti venti di crisi.

Il Cagliari potrebbe provare ad approfittarne per prendersi una soddisfazione che non capita tutti i giorni e potrebbe dare una bella spinta emotiva ai rossoblù sardi di mister Davide Nicola, rinfrancati dalla prestazione contro l’Atalanta, chiusa con una sconfitta immeritata contro la migliore squadra italiana degli ultimi due mesi e mezzo. La pressione sarà tutta sugli avversari, gli ospiti proveranno a sfruttare ciò: quanto inciderà questo aspetto sulle probabili formazioni Juventus Cagliari?

PRONOSTICO E QUOTE… BIANCONERI

Come sempre nelle probabili formazioni parliamo anche del pronostico, che per Juventus Cagliari sembra essere a senso unico. L’agenzia Snai quota il segno 1 a 1,43, mentre poi si sale a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e si arriva invece a 7,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di impresa del Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

CHE COSA SCEGLIE THAIGO MOTTA?

Nelle probabili formazioni Juventus Cagliari, ecco innanzitutto che Thiago Motta stavolta come portiere dovrebbe scegliere Perin. Il modulo è il 4-2-3-1, con scelte obbligate in difesa, cioè Savona e Danilo terzini ai fianchi dei due centrali Gatti e Kalulu. Ecco poi Locatelli e McKennie che dovrebbero comporre la coppia di mediani, mentre il reparto offensivo si dovrebbe aprire con Weah, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic. Ci dovrebbero quindi essere molti grandi nomi, un po’ per scelta e un po’ per necessità, magari con spazio in corso per il rientrante Nico Gonzalez, che è sulla via del pieno recupero.

QUALI SARANNO LE MOSSE DI NICOLA?

Passando agli ospiti, mister Davide Nicola nelle probabili formazioni Juventus Cagliari dovrebbe rilanciare Scuffet come portiere titolare di un modulo 4-2-3-1 speculare a quello dei bianconeri, con Palomino insieme a Luperto al centro della difesa che sarà completata da Zappa e Obert sulle fasce. La mediana dovrebbe essere affidata a Makoumbou e Marin, mentre sulla trequarti ci aspettiamo un’occasione importante per Felici, con Viola e Luvumbo a completare il reparto alle spalle del centravanti del Cagliari, che questa sera all’Allianz Stadium dovrebbe essere Piccoli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Felici, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.