PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA: CHI IN CAMPO ALLO STADIUM?

Con le probabili formazioni Juventus Fiorentina ci lanciamo verso quella che è una delle partite più interessanti nella 18^ giornata di Serie A 2024-2025: si gioca alle ore 18:00 di domenica 29 novembre, rivalità assolutamente sentitissima e gara speciale per entrambe a prescindere da tutto. Oggi tra l’altro bianconeri e viola sono appaiati al quinto posto in classifica, e dunque è una sorta di spareggio parziale e potenziale per la qualificazione in Champions League: dopo quattro pareggi consecutivi la Juventus è tornata a vincere pur soffrendo sul campo del Monza, proseguono gli esperimenti di Thiago Motta che già oggi potrebbe tornare alle vecchie idee, ma staremo a vedere.

La Fiorentina è stata autrice di un fantastico stint da otto vittorie consecutive arrivando in zona scudetto, poi ha perso le ultime due: dopo la sconfitta a Bologna è arrivato il ko interno contro l’Udinese, fase di stanca per i viola che certamente pagano il doppio impegno – sono già agli ottavi di Conference League – e una rosa che in certi ruoli non è amplissima. Ora aspettiamo che si giochi, ma intanto bisogna fare le nostre considerazioni sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare qui all’Allianz Stadium, dunque come sempre prendiamoci del tempo per analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni Juventus Fiorentina.

JUVENTUS FIORENTINA: QUOTE E PREVISIONI

Per quanto riguarda il pronostico a margine delle probabili formazioni Juventus Fiorentina bisogna dire che i bianconeri sono favoriti dalle quote emesse dalla Snai, che ci dicono come il segno 1 per la loro vittoria abbia un valore equivalente a 1,87 volte la giocata; per contro il segno 2 che identifica l’opzione del successo della Fiorentina vi permetterebbe di intascare una vincita che ammonta a 4,25 volte la posta in palio, infine il segno X per il pareggio porta in dote un guadagno che con questo bookmaker corrisponde a 3,40 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

THIAGO MOTTA CAMBIA ANCORA?

Il ritorno di Cambiaso fa sì che Thiago Motta torni all’antico per le probabili formazioni Juventus Fiorentina: sempre 4-2-3-1 ma con Koopmeiners nuovamente spostato sulla trequarti e McKennie che dopo le prove da terzino sinistro si prende la maglia al centro del campo con Locatelli, dovendo però vincere la concorrenza di Khéphrén Thuram che è molto cresciuto. Cambiaso farà il terzino sinistro con Savona a destra, in mezzo alla difesa come sempre avremo la coppia formata da Kalulu e Gatti che lasciano in panchina il capitano Danilo, attenzione alla porta perché Perin insidia costantemente la titolarità di Di Gregorio.

Detto che sia Douglas Luiz che Timothy Weah non sono a disposizione per la partita, abbiamo un ballottaggio in avanti: praticamente certa la maglia per Yildiz, se la giocano di fatto il grande ex Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao a destra, ma attenzione perché Thiago Motta potrebbe stupire tutti e rinunciare al praticamente insostituibile Koopmeiners, con Nico o Yildiz che andrebbero ad agire al centro. Come prima punta, ancora una volta l’opzione è una sola e si tratta di un altro ex particolarmente sentito, vale a dire Vlahovic che tra alti e bassi vuole provare a chiudere al meglio un anno solare nel quale ha comunque fatto bene.

PALLADINO CERCA RISPOSTE

Due ex in bianconero, uno ovviamente anche in viola leggendo le probabili formazioni Juventus Fiorentina: Kean, 10 gol in campionato, cerca soddisfazione anche contro la squadra che lo ha cresciuto e lanciato, sarà lui la prima punta nello schieramento di Palladino che per il resto sembra avere due soli dubbi, che riguardano esclusivamente la trequarti. Di fatto ballano quattro maglie per due posti: Gudmundsson e Colpani sono al momento in vantaggio su Riccardo Sottil e Ikoné, Beltran dovrebbe esserci e poi a seconda di chi sarà lanciato titolare si decideranno anche le posizioni che i calciatori occuperanno su questa linea che agirà appunto alle spalle di Kean.

In mezzo al campo viene confermato un assetto che di fatto prevede il doppio playmaker, dunque con Adli che può prendersi la licenza di avanzare il proprio raggio d’azione e Cataldi che invece si preoccuperà anche della fase di interdizione; la Fiorentina non cambia poi una difesa che sembra aver trovato stabilità almeno nei suoi interpreti, Comuzzo e Luca Ranieri esaltano il vivaio gigliato, a destra giocherà come sempre Dodò e sulla sinistra avremo Gosens che la Juventus ben ricorda per i problemi creati ai tempi dell’Atalanta, il portiere all’Allianz Stadium sarà De Gea che è uno dei grandi volti dell’ottima stagione della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, L. Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino