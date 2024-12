DIRETTA MONZA JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Passiamo alla diretta di Monza Juventus da un punto divista storico, ovvero con la nostra solita rubrica sui testa a testa sui precedenti tra le due squadre. Rivalità molto giovane ma che conta già degli episodi impossibili da dimenticare, come il 3-0 proprio in questo stadio da parte del Monza con la doppietta di Ciurria. Ai tempi però c’erano Allegri e Palladino in panchina, oggi abbiamo Motta e Nesta. In totale abbiamo quattro partite prima di quella che andremo a commentare quest’oggi.

Due sono state vinte dalla squadra di casa e le altre due dai bianconeri, ma in Coppa Italia abbiamo un singolo precedente che invece sorride alla squadra allenata da Motta. Quindi seppur di poco questa sfida la vincono i bianconeri. Ma non è detto che oggi potranno dormire sonni tranquilli, cerchiamo di capire il motivo andando a vedere nel prossimo aggiornamento le statistiche della diretta di Monza Juventus, il match sta per avere il suo fischio di inizio. (agg. Gianmarco Mannara)

MONZA JUVENTUS INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

E’ necessario possedere un abbonamento a DAZN per poter prendere visione della diretta Monza Juventus in formato streaming. Chiunque abbia attivato l’opzione dedicata ed è anche abbonato a Sky potrà seguire il match su Sky Go oppure in tv al canale Zona Dazn 214.

MONZA JUVENTUS, SI TORNA AL CAMPIONATO

Il campionato, dopo le sfide di Coppa Italia, torna di scena con la diretta Monza Juventus in questa sera di domenica 22 dicembre 2024, alle ore 20:45. Allo U-Power Stadium i brianzoli ospitano i bianconeri e, nonostante l’avversario di caratura superiore, la squadra di mister Nesta andrà comunque a caccia di punti preziosi in ottica salvezza dato che si trovano in diciannovesima posizione davanti soltanto al Venezia, anch’esso a dieci punti, venendo inoltre da due sconfitte consecutive delle quali la più cocente resta quella contro il Lecce, una delle dirette concorrenti per evitare la retrocessione.

La Vecchia Signora viene invece dal mezzo passo falso compiuto nell’ultimo weekend contro il Venezia, avendo strappato infatti appena un pareggio in extremis, ma ha comunque ritrovato il sorriso avendo passato il turno in Coppa Italia in settimana contro il Cagliari. Sia la Lazio che la Fiorentina sono a portata di tiro essendo a soli tre punti di distacco appunto dalla Juve che deve però anche guardarsi sempre le spalle dall’assalto del Bologna, ugualmente distante.

MONZA JUVENTUS, PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo scelto da mister Nesta per la diretta Monza Juventus è il 3-4-2-1 per quanto riguarda le probabili formazioni. In campo dovrebbero quindi scendere Turati, Caldirola, Marì, Izzo, Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos, Caprari, Mota mentre in attacco c’è ballottaggio per un posto da titolare tra Maric e Petagna.

Il tecnico Thiago Motta dovrebbe invece proseguire la strada intrapresa adoperando il modulo 4-2-3-1 così da schierare quindi Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, uno tra Danilo e il rientrante Cambiaso in difesa, Thuram, Locatelli, Conceicao o Nico Gonzalez, pure lui di ritorno dall’infermeria, sulla trequarti con Koopmeiners e Yildiz a supporto di Vlahovic.

MONZA JUVENTUS, LE QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse sembrano individuare un unico esito per il pronostico della diretta Monza Juventus. Stando ad esempio a quanto offerto da Snai infatti, l’esito finale del match sarebbe a favore dei bianconeri con il 2 pagato ad appena 1.63. Ci sarebbero invece poche chances di successo per i biancorossi, con l’1 quotato a 5.75, ma non va scartato del tutto anche il pareggio, dove l’x viene dato a 3.65.