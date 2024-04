Formazioni Juventus Milan/ Quote: emergenza difesa per Pioli (Serie A, oggi 27 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Appuntamento sempre affascinante anche se in palio di concreto è rimasto poco, le probabili formazioni di Juventus Milan ci accompagnano verso la grande sfida di oggi all’Allianz Stadium per la trentaquattresima giornata di Serie A. Sarà però un big-match in tono minore, perché la qualificazione alla prossima Champions League è di fatto certa per entrambe le formazioni – ipotizzare Juventus o Milan fuori dalle prime cinque è praticamente impossibile – ma per il resto entrambe stanno vivendo un finale di stagione molto deludente, che segnerà l’addio di Stefano Pioli e ha creato forti perplessità anche sul destino di Massimiliano Allegri.

La Juventus in settimana ha raggiunto almeno la finale di Coppa Italia e quindi il 15 maggio si giocherà la possibilità di conquistare un trofeo, ma 12 punti nelle ultime 12 giornate ci parlano di una crisi davvero grave, sia di gioco sia di risultati, per i bianconeri. Tanto per fare un paragone, il Milan nello stesso periodo ha fatto 24 punti, esattamente il doppio: eppure i rossoneri sono rimasti con il proverbiale pugno di mosche in mano, perché sono usciti da tutto e hanno pure assistito alla conquista dello scudetto nel derby da parte dell’Inter. Oggi dunque sarà soprattutto la partita dell’orgoglio: che cosa ci riserveranno le probabili formazioni di Juventus Milan?

QUOTE E PRONOSTICO JUVENTUS MILAN: CHI SARÀ FAVORITO NEL BIG-MATCH?

Qualunque sia il quadro della situazione per le probabili formazioni di Juventus Milan, tutti vogliono vincere una partita così prestigiosa e allora diamo uno sguardo al pronostico sul match in base alle quote proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa bianconeri, il segno 1 è quindi proposto a 1,95 volte la posta in palio; si sale poi a quota 3,45 per il segno X in caso di pareggio, mentre una vittoria del Milan (segno 2) è indicata a quota 3,90 oggi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN: ECCO I POSSIBILI TITOLARI

CHI POTREBBE GIOCARE PER ALLEGRI

Non ci aspettiamo particolari sorprese da parte di Massimiliano Allegri nel suo modulo 3-5-2 per le probabili formazioni di Juventus Milan: gli acciaccati sono Kean e Miretti, che comunque difficilmente avrebbero giocato oggi dal primo minuto. Ecco allora Szczesny in porta e davanti a lui Gatti, Bremer e Danilo; si segnalano invece ballottaggi sulle fasce con Cambiaso favorito sul figlio d’arte Weah a destra, mentre a sinistra se la giocano Kostic e Iling Junior. Più difficile che cambi qualcosa nel cuore del centrocampo, con McKennie, l’ex di turno Locatelli e Rabiot che saranno titolari. Infine, davanti la soluzione più logica sarebbe la coppia Vlahovic-Chiesa, ma l’italiano potrebbe rischiare a causa della concorrenza di Yildiz.

PIOLI E L’EMERGENZA IN DIFESA

Il derby ha lasciato macerie per Stefano Pioli anche per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus Milan, perché la difesa è decimata dalle squalifiche di Calabria, Tomori e Theo Hernandez, che si aggiungono all’assenza dell’infortunato Kalulu. Torna almeno Thiaw, che era squalificato nel derby e farà coppia con Gabbia davanti a Maignan, mentre a sinistra giocherà Florenzi e come terzino destro potrebbe essere adattato Musah. Per il resto, Bennacer e Adli si giocano il posto al fianco di Reijnders a centrocampo mentre davanti dovremmo rivedere l’assetto più classico con Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao alle spalle del centravanti Giroud, dal momento che l’esperimento con il portoghese falso 9 non ha di certo portato i frutti sperati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.











