PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO: CHI GIOCA NEL DERBY?

Le probabili formazioni Juventus Torino ci introducono al derby della Mole, che va in scena alle ore 20:45 di sabato 9 novembre: siamo nell’undicesima giornata di Serie A 2024-2025 e naturalmente questa è una partita che sfugge a qualunque logica, possiamo comunque dire che la Juventus ha ripreso la sua marcia in campionato con la preziosa vittoria di Udine, ha avvicinato la vetta e questo le ha dato fiducia anche per la Champions League, in cui è arrivato un pareggio a Lille ma frutto di una prestazione più che convincente e segnata anche da una buona dose di sfortuna, punto che comunque può essere positivo per Thiago Motta.

Il Torino dopo un avvio brillante ha leggermente pagato dazio a una rosa non lunghissima e agli impegni che sono diventati più complicati; battuti in casa dalla Fiorentina, i granata restano comunque in una posizione di classifica accettabile e tecnicamente potrebbero anche dirsi in corsa per l’Europa, anche se quest’anno forse le distanze rispetto al resto del gruppo sono più evidenti. Per il momento noi vogliamo scoprire quello che succederà nel derby e, a tale proposito, facciamo subito una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni Juventus Torino.

QUOTE E PRONOSTICO JUVENTUS TORINO

Con le probabili formazioni Juventus Torino studiamo anche le quote che sono state indicate dall’agenzia Snai, secondo cui i bianconeri sono favoriti largamente: il segno 1 per la vittoria della Juventus vi farebbe infatti guadagnare una somma corrispondente a 1,55 volte la vostra giocata, per il segno X che regola il pareggio arriviamo a 3,80 volte la cifra che avrete pensato di investire mentre l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno 2, porta in dote con questo bookmaker una vincita equivalente a 6,50 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

I CAMBI DI THIAGO MOTTA

Ci sarà qualche cambio per Thiago Motta rispetto a Lille, nelle probabili formazioni Juventus Torino ne individuiamo almeno due che dovrebbero essere certi. Vale a dire: Savona per Cabal con Cambiaso che viene dirottato a sinistra, e McKennie che si prende la maglia di Khéphrén Thuram e potrebbe giocare in accompagnamento a Koopmeiners, tornato con buona prestazione, sulla linea della trequarti o in appoggio alla mediana. Quasi certi del posto i centrali di difesa Kalulu e Gatti così come gli esterni alti, anche se Francisco Conceiçao e Kenan Yildiz nonostante l’assenza di Nico Gonzalez rischiano sulla pressione di Mbangula e Timothy Weah.

Lo statunitense potrebbe anche andare a fare il centravanti tattico dando così riposo a Vlahovic, ma è un’ipotesi soprattutto per il secondo tempo; poi da vedere altre scelte perché ad esempio Di Gregorio potrebbe lasciare spazio a Perin in porta, mentre in cabina di regia non è detto che Locatelli sia titolare visto che Fagioli non è stato utilizzato in Champions League, e questa potrebbe essere stata una mossa in vista del derby. Staremo dunque a vedere cosa deciderà un Thiago Motta che finora ha cambiato molto spesso le sue formazioni di partenza.

LE SCELTE DI VANOLI

Grande tegola per Paolo Vanoli, che nelle probabili formazioni Juventus Torino oltre a Duvan Zapata, out per la stagione, deve rinunciare anche a Ché Adams: a fare coppia offensiva con Sanabria sarà quindi Nije, che del resto è già andato in gol e spera ora di farlo anche nel derby. Il modulo della squadra granata per il derby dell’Allianz Stadium dovrebbe essere il 3-5-2, con alcune scelte da valutare: in difesa Masina viene insidiato da Walukiewicz già utilizzato domenica scorsa, dovrebbero invece essere confermati Saul Coco e Maripan nel terzetto che proteggerà il portiere Vanja Milinkovic-Savic.

Per quanto riguarda il centrocampo, i ballottaggi aperti nel Torino sembrano essere due: Linetty o Ilic per occupare il posto di mezzala, Pedersen o Borna Sosa per operare sulla corsia destra. Lazaro sarà regolarmente a destra, naturalmente la cabina di regia verrà affidata a Samuele Ricci mentre come altro interno sarà confermato Vlasic; il modulo potrebbe diventare un 3-4-2-1 rinunciando a Njie oppure semplicemente abbassando Sanabria a giostrare sulla trequarti, a quel punto alzerebbe la sua posizione Vlasic che invece in una linea a cinque fa appunto la mezzala offensiva, staremo a vedere anche qui.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Fagioli; T. Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

TORINO (3-5-2): V. Milinkovic-Savic; Saul Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Vlasic, S. Ricci, Ilic, Pedersen; Njie, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli