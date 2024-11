VIDEO TORINO FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico Grande Torino la Fiorentina ottiene un bel successo in trasferta per 1 a 0 contro il Torino come vedremo nelle immagini del video Torino Fiorentina con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i granata iniziano l’incontro in maniera propositiva ma Ranieri riesce ad intervenire per deviare la conclusione provata da Adams subito all’11’.

I minuti passano e mister Vanoli si vede costretto a rimpiazzare proprio lo stesso Adams con Nije a causa di un infortunio intorno al 17′. I viola crescono e trovano la rete del vantaggio al 41′ per merito di Moise Kean, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Ranieri. La reazione dei padroni di casa si traduce nel gol annullato a Maripan per colpa della posizione di fuorigioco ravvisata dal direttore di gara insieme ai suoi collaboratori al 42′.

Nel secondo tempo la partita riprende in modo analogo a com’era terminata la frazione di gioco precedente ed i piemontesi non inquadrano il bersaglio calciando in curva con Tameze al 50′. Nel finale il Toro colleziona diverse occasioni fallite con Sanabria al 57′, Vlasic al 69′ e Pedersen centra pure un palo al 71′ prima dell’altro palo colto da Mandragora al 76′ per i toscani che non raddoppiano con Dodo nel recupero al 90’+3′ quando Milinkovic-Savic interviene provvidenzialmente.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico La Penna di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Ilic al 67′ e Ricci al 74′ da un lato, Bove al 90’+2′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dal Franchi in questa undicesima giornata di campionato permettono alla Fiorentina di arrivare a quota 21 nella classifica della Serie A 2024/2025 mentre il Torino resta bloccato a 14 punti.

VIDEO TORINO FIORENTINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS