VIDEO JUVENTUS BOLOGNA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Allianz Stadium la Juventus riacciuffa il Bologna chiudendo con un pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo i piemontesi sembrano poter presto prendere in mano il controllo della situazione tentando addirittura di colpire subito in apertura al 1′ con Fagioli ma gli emiliani non si lasciano cogliere impreparati e rispondono anzi con un paio di occasioni interessanti non capitalizzate da Ndoye tra il 6′ ed il 10′.

Mister Motta è quindi costretto a sostituire Cambiaso con Rouhi già al 13′ per colpa di un infortunio e la sua squadra sventa in qualche modo la punizione di Miranda al 19′ prima che Ndoye spezzi l’equilibrio in favore dei rossoblu con la rete firmata al 30′ su assist di Holm. La replica juventina viene affidata al 34′ a Fagioli ed al 35′ a Conceicao che non portano per i risultati sperati così come non ha più successo Vlahovic nel recupero al 45’+2′.

Nel secondo tempo il tecnico di casa Thiago Motta viene espulso dal direttore di gara per proteste al 52′ dopo un’ammonizione rimediata da Rouhi ed i Petroniani approfittano del momento di confusione per siglare il gol del raddoppio al 53′ con Pobega, lesto nell’approfittare dell’ottimo assist offertogli da Castro. Nel finale Koopmeiners riduce il distacco con il gol trovato al 63′, su suggerimento di Danilo, ed è quindi Mbangula a ristabilire la parità una volta per tutte su assist di Vlahovic nel recupero al 90’+2′.

VIDEO JUVENTUS BOLOGNA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

