PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA: MODULI E TITOLARI PER IL BIG-MATCH

Le probabili formazioni Lazio Atalanta ci accompagnano verso una partita potenzialmente splendida, che attira la nostra attenzione sulla Serie A pure in questi giorni festivi. Forse sfida scudetto sebbene per i biancocelesti di Marco Baroni pesi la batosta subita contro l’Inter, che indica come alla Lazio manchi ancora qualcosa. Tuttavia è stata significativa la reazione con la vittoria sul campo del Lecce, diciamo che il mirino potrebbe essere sulla qualificazione per la prossima Champions League, ma una vittoria stasera potrebbe rilanciare anche il sogno più grande…

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini vola invece in altissimo con la bellezza di undici successi consecutivi, la vittoria pur sofferta contro l’Empoli di domenica scorsa ha garantito un Natale da capolista e ormai le ambizioni di scudetto sono evidenti, per un ulteriore salto di qualità dopo la già meravigliosa Europa League vinta il 22 maggio scorso. Per chiudere in bellezza questo anno già memorabile ci vorrebbe un colpaccio all’Olimpico, avviciniamoci allora alla partita con le probabili formazioni Lazio Atalanta…

QUOTE E PRONOSTICO: MOLTA INCERTEZZA

Le probabili formazioni lasciano spazio per qualche riga al pronostico su Lazio Atalanta in base alle quote dell’agenzia Snai. I nerazzurri potrebbero essere leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,40, però c’è davvero molta incertezza, per cui ecco a quota 2,85 il segno 1 in caso di successo della Lazio ed infine il pareggio varrebbe 3,40 volte la posta in palio sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA

DUBBI IN DIFESA PER BARONI

Le probabili formazioni Lazio Atalanta ci portano dubbi per Marco Baroni concentrati nel reparto difensivo della sua Lazio, schierata con il modulo 4-2-3-1: infatti, davanti a Provedel abbiamo Lazzari (favorito) e Marusic che si contendono il posto da terzino destro, mentre al fianco di Gila sono in lotta Romagnoli e Patric, infine Nuno Tavares completerà il reparto a sinistra; tutto dovrebbe invece diventare decisamente più chiaro da centrocampo in su per la Lazio. Ecco infatti Guendouzi e Rovella nella coppia in mediana; sulla trequarti da destra a sinistra Isaksen, Dia e Zaccagni; infine la maglia da centravanti titolare all’Olimpico sarà per Castellanos tra i padroni di casa.

TRE BALLOTTAGGI PER GASPERINI

Passando alla Dea, le probabili formazioni Lazio Atalanta offrono ben tre ballottaggi ancora aperti per mister Gian Piero Gasperini. Il modulo è il 3-4-2-1 e in porta giocherà Carnesecchi; un primo dubbio c’è già in difesa, dove Kossounou e Djimsiti si giocano la maglia per completare il reparto con Hien e Kolasinac; a centrocampo ecco Bellanova esterno destro più la coppia mediana con De Roon ed Ederson, mentre a sinistra Ruggeri potrebbe essere favorito su Zappacosta per completare la linea a quattro; infine, Pasalic è favorito su Samardzic per affiancare Lookman e De Ketelaere nel fenomenale reparto offensivo dell’Atalanta, con il belga che sarà il punto di riferimento più avanzato del gioco del Gasp.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini.