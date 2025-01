PROBABILI FORMAZIONI LAZIO REAL SOCIEDAD: CHI IN CAMPO STASERA?

Il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni Lazio Real Sociedad ci introduce a una bella partita nella penultima giornata del girone di Europa League 2024-2025: è l’occasione per la Lazio di qualificarsi aritmeticamente agli ottavi, straordinario il percorso europeo dei biancocelesti che hanno ottenuto cinque vittorie in sei partite, hanno pareggiato solo contro il Ludogorets e, grazie al 3-1 sul campo dell’Ajax, si sono ripresi il primo posto in classifica con la possibilità appunto di centrare il primo obiettivo con un turno di anticipo, forse oltre le più rosee previsioni di un’estate che non presentava un ottimismo troppo diffuso.

La Lazio invece ha dimostrato di saper volare, anche in campionato: qui ha attraversato un momento di flessione ma è tornata a vincere nell’ultimo turno, espugnando nettamente il Bentegodi e tornando in zona Champions League. Bisognerà stare attenti a una Real Sociedad che arriva da due vittorie in Europa League e potrebbe allo stesso modo prendersi subito gli ottavi, ma adesso tocca alle parole del campo e allora innanzitutto dobbiamo fare il nostro excursus sulle potenziali scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni Lazio Real Sociedad.

LAZIO REAL SOCIEDAD: QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo spulciare le quote dell’agenzia Snai che, nel capitolo dedicato alle probabili formazioni Lazio Real Sociedad, ci dicono di un sostanziale equilibrio: infatti c’è poca differenza tra il segno 1 per la vittoria biancoceleste e il segno 2 per il successo dei baschi, siamo rispettivamente a 2,25 e 3,20 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto mentre il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una somma che corrisponde a 3,10 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO REAL SOCIEDAD

GLI 11 DI BARONI

Non sarà facile per Marco Baroni costruire i biancocelesti, perché nelle probabili formazioni Lazio Real Sociedad spiccano soprattutto le assenze: in difesa per esempio gli uomini sono contati, dovranno presumibilmente fare gli straordinari Mario Gila e Alessio Romagnoli al centro (con Mandas che giocherà in porta) ma anche i due terzini che saranno Marusic e Nuno Tavares, qui davvero Baroni non ha alternative se non quelle di mandare in campo qualche giovane. A centrocampo tra i due intoccabili dovrebbe riposare Rovella: sarà dunque titolare Guendouzi, al suo fianco spazio a Fisayo Dele-Bashiru che fa un passo indietro operando nel settore nevralgico.

Davanti, c’è un ballottaggio che riguarda la corsia destra: Isaksen e Tchaouna con quest’ultimo che forse in questo momento parte leggermente in vantaggio, sull’altro versante del campo invece non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Zaccagni ma la maglia di trequartista centrale la prenderà Pedro. Resta allora da definire la prima punta: qui ballano in tre con Castellanos mezzo passo avanti nei confronti di Boulaye Dia e Noslin, Baroni probabilmente penserà anche al prossimo impegno di campionato nel prendere la sua decisione.

LE MOSSE DI ALGUACIL

Abbiamo imparato a conoscere le mosse di Imanol Alguacil lo scorso anno in Champions League, per le probabili formazioni Lazio Real Sociedad il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1 che si trasforma in 4-1-4-1, anche se domenica nel deludente ko di Valencia è andata in scena una difesa a cinque. Possiamo comunque ipotizzare Remiro in porta con Odriozola che torna terzino destro e uno tra Aihen Muñoz e Javi Lopez a sinistra; in mezzo dunque Elustondo e Zubeldia, vale a dire i migliori, così come a centrocampo i due prescelti dovrebbero essere Brais Mendez e Zubimendi, qui la prima alternativa è rappresentata da Luka Sucic.

Sulla trequarti appaiono scontate le scelte per le fasce: sia Kubo che Barrenetxea sono partiti dalla panchina al Mestalla e dunque puntano la maglia da titolari, tra di loro potrebbe agire Oyarzabal che però si candida anche per il ruolo di attaccante tattico, a quel punto a fare il trequartista in zona centrale sarebbe uno tra Sergio Gomez e Becker, ma non è da escludere che invece ad iniziare questa partita dello stadio Olimpico possa essere Pablo Marin, anche se finora ha avuto ben poco spazio in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO REAL SOCIEDAD: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, F. Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Odriozola, Elustondo, Zubeldia, Javi Lopez; Brais Mendez, Zubimendi; Kubo, Sergio Gomez, Barrenetxea; Oyarzabal. Allenatore: Imanol Alguacil