PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA JUVENTUS: CHI GIOCA ALLA RED BULL ARENA?

Andiamo a leggere le probabili formazioni Lipsia Juventus, intrigante sfida che per la seconda giornata di Champions League 2024-2025 si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 2 ottobre: è un incrocio già importante per una Juventus che sabato ha ritrovato la vittoria in campionato e continua a non subire gol, l’unica rete incassata in stagione è stata quella ininfluente contro il Psv Eindhoven in un esordio più che positivo in questa nuova Champions League, adesso però si va in trasferta alla Red Bull Arena e la squadra di Thiago Motta deve dimostrare di poter fare la partita anche in trasferta contro un’avversaria tosta.

Pronostico Lipsia Juventus/ Champions League, Cuccureddu: "Difesa ok, ma l'attacco... (esclusiva)

Il Lipsia infatti può ambire agli ottavi di Champions League: due settimane fa ha perso di misura contro l’Atletico Madrid, in Bundesliga invece ha già battuto il Bayer Leverkusen e arriva dal 4-0 all’Augsburg, squadra sicuramente solida e che soprattutto in casa può fare male, perché spinta dal suo pubblico. Scopriremo presto quello che succederà, intanto come sempre dobbiamo provare ad analizzare le scelte che saranno operate dai due allenatori per la partita e dunque accomodiamoci per fare una prima e approfondita ipotesi circa le probabili formazioni Lipsia Juventus.

Diretta/ Atletico Madrid Lipsia (risultato finale 2-1): la decide Gimenez! (19 settembre 2024)

LIPSIA JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE

C’è grande equilibrio nel pronostico del match, a corredo delle probabili formazioni Lipsia Juventus: possiamo infatti notare che la Snai ha quotato il segno 1 per la vittoria dei tedeschi a 2,30 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 per il successo della Juventus vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 3,00 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che equivale a 3,35 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA JUVENTUS

LE SCELTE DI ROSE

Diretta/ Real Madrid Lipsia (risultato finale 1-1): pari Orban, ma non basta! (Champions, 5 marzo 2024)

C’è una tegola per Marco Rose nelle probabili formazioni Lipsia Juventus: già senza Schlager, che a maggio si è rotto il crociato, l’allenatore tedesco ha perso anche Kampl per un problema agli adduttori. Nel suo 4-4-2 dunque dovrebbe essere confermata la coppia formata da Seiwald e Haidara in mezzo al campo, mentre a protezione dell’istrionico portiere Gulacsi dovrebbero giocare Orban e Lukeba, a destra invece si apre il ballottaggio tra Henrichs e Geertruida con l’olandese favorito, così come a sinistra la sensazione è che Raum possa avere la maglia confermata rispetto a sabato, giocandosela sempre con Henrichs.

Per quanto riguarda le fasce laterali di centrocampo, dovremmo vedere Nusa operare a destra e l’eclettico Xavi Simons, che sta crescendo tantissimo, partire dalla sinistra anche se poi avrà facoltà di accentrarsi andando a formare una sorta di 4-3-1-2; davanti invece occhio a un duo che può fare malissimo, formato da Sesko (doppietta all’Augsburg) e Openda che, se impiegato nella giusta posizione e con tanta fiducia, ha almeno 20 gol stagionali in canna e può essere alla stagione della consacrazione. A disposizione ecco il veterano Yussuf Poulsen e l’ex Milan André Silva.

LE MOSSE DI THIAGO MOTTA

Thiago Motta deve ancora definire qualche scelta: nelle probabili formazioni Lipsia Juventus vediamo subito come manchi Timothy Weah, in porta torna Di Gregorio mentre al centro della difesa avremo Gatti, che farà coppia con l’insostituibile Bremer. Il ballottaggio allora riguarda la corsia destra, visto che a sinistra avremo Cambiaso: qui Kalulu, che si è allargato nel secondo tempo di Marassi, se la vede con Savona (ma attenzione anche a una maglia al centro, con Gatti ancora out) mentre Danilo dovrebbe scivolare nuovamente verso la panchina, anche se tecnicamente rimane una validissima alternativa.

Un altro nodo che Thiago Motta deve sciogliere nelle probabili formazioni Lipsia Juventus è quello del centrocampo: Locatelli si riprende la regia, poi testa a testa tra Khéphrén Thuram e McKennie che in questo avvio di stagione ha dato ampie garanzie, e per questo appare ancora una volta favorito sul francese. Davanti avremo sicuramente Vlahovic nel ruolo di prima punta, poi Koopmeiners e Yildiz viaggiano verso la titolarità; a destra potrebbe essere l’ora di Francisco Conceiçao che si è anche sbloccato segnando contro il Genoa, forse però Thiago Motta sceglierà ancora di puntare su Nico Gonzalez.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA JUVENTUS: IL TABELLINO

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Nusa, Seiwald, Haidara, Xavi Simons; Sesko, Openda. Allenatore: Marco Rose

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta