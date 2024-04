Formazioni Liverpool Atalanta/ Quote: Lookman o De Ketelaere? (Europa League, 11 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ATALANTA: GLI SCHIERAMENTI AD ANFIELD

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Liverpool Atalanta: la partita di Anfield è in programma alle ore 21:00 di giovedì 11 aprile e si gioca per l’andata dei quarti di Europa League 2023-2024. Sfida assolutamente proibitiva per la Dea, che però finora ha fatto bene: vero che in campionato ha perso a Cagliari perdendo contatto dalla zona Champions League, ma il suo percorso internazionale è stato scintillante con la vittoria del girone e un ottavo superato contro lo Sporting Lisbona, curiosamente già avversaria nella prima fase del torneo, e dunque è pronta a giocarsela nella speranza del grande colpo.

DIRETTA/ Cagliari Atalanta (risultato finale 2-1): Viola fa il miracolo! (7 aprile 2024)

Il Liverpool ha rallentato in Premier League: il pareggio contro il Manchester United ha permesso all’Arsenal l’aggancio in vetta e il Manchester City è a -1, sarà una lotta straordinaria per il titolo nazionale e intanto i Reds sanno di essere favoriti in Europa League, dove agli ottavi hanno demolito lo Sparta Praga. La stagione dell’addio di Jurgen Klopp potrebbe essere trionfale, ma adesso si entra nella fase calda e la rosa è corta; a tale proposito noi dobbiamo introdurre concretamente le scelte di campo da parte dei due allenatori, e allora andiamo ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Liverpool Atalanta.

Diretta/ Manchester United Liverpool (risultato finale 2-2): Reds agganciati in vetta! (7 aprile 2024)

LIVERPOOL ATALANTA: QUOTE E PRONOSTICO

Sorride ai Reds il pronostico che l’agenzia Snai ha fissato per Liverpool Atalanta: almeno sulla carta troviamo poche sorprese nelle quote del bookmaker per l’andata dei quarti di Europa League, il vantaggio degli inglesi è netto perché il segno 1 per la loro vittoria vale solo 1,30 volte l’importo investito, mentre con il segno 2 per il successo dell’Atalanta andreste a guadagnare una somma corrispondente a ben 8,75 volte quanto messo sul tavolo. L’ipotesi del pareggio, regolata ovviamente dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 5,75 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

Diretta/ Atalanta Genoa Primavera (risultato finale 1-0): Tornaghi tiene vive le speranze! (7 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ATALANTA

GLI 11 DI KLOPP

Dicevamo dei tanti infortunati di Klopp, che verso Liverpool Atalanta deve fare delle scelte: in porta sempre Kelleher, confermato ovviamente Van Dijk ma stavolta con lui potrebbe giocare Ibrahima Konaté, invece a destra può allargarsi Joe Gomez che se la gioca con Bradley. A sinistra nessuna sorpresa con la presenza di Robertson; può esserci una modifica a centrocampo dove uno tra Gravenberch e Curtis Jones (diremmo più il secondo) potrebbe prendere il posto di Endo che ha giocato titolare il big match di domenica, invece Szoboszlai e Mac Allister vanno per la conferma e resterebbe da capire chi andrebbe ad agire in cabina di regia, verosimilmente l’argentino (con Endo invece sarebbe il giapponese). Nel tridente offensivo cerca spazio Gakpo: difficile togliere il posto a Luis Diaz, l’alternativa potrebbe essere la panchina per Darwin Nuñez che però sta davvero bene. Da capire come Klopp gestirà gli importanti appuntamenti che verranno, un po’ di turnover ci sarà aspettando il rientro di alcuni infortunati.

LE SCELTE DI GASPERINI

Anche Gasperini fa le sue valutazioni in vista di Liverpool Atalanta: il problema della Dea è quello di avere mezza squadra diffidata, ma ad Anfield non dovrebbero comunque essere fatti calcoli in tal senso. La tegola è l’infortunio di Scalvini: per completare la difesa con Djimsiti e Kolasinac può essere confermato Toloi o più probabilmente Hateboer andrà a fare il braccetto sul centrodestra, liberando spazio per Holm che comunque sarebbe stato titolare sulla corsia. In porta ci si prepara al solito avvicendamento tra Musso, titolare, e Carnesecchi anche se qualche dubbio essendo arrivati ai quarti di Europa League rimane; a sinistra poi spazio per Ruggeri favorito su Zappacosta, altro ballottaggio in mezzo dove De Roon, squalificato in Serie A, dovrebbe essere confermato e farebbe coppia con uno tra Ederson e Pasalic. Per quanto riguarda il reparto avanzato, a giocarsela come sempre sono in tanti: puntiamo sul rientro tra i titolari di Aleksey Miranchuk (in panchina per 90 minuti a Cagliari) con Koopmeiners confermato, poi tra Scamacca, Lookman e De Ketelaere sarà solo uno a giocare come centravanti, vero o tattico che sia.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ATALANTA: IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; J. Gomez, I. Konaté, Van Dijk, Robertson; C. Jones, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Darwin Nuñez, Gakpo. Allenatore: Jurgen Klopp

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Hateboer, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, De Roon, Ruggeri; Al. Miranchuk, Koopmeiners; De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini











© RIPRODUZIONE RISERVATA