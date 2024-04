Formazioni Milan Inter/ Quote: tutti i big per Pioli e Inzaghi nel derby! (Serie A, oggi 22 aprile 2024)

FORMAZIONI MILAN INTER: QUALCHE DUBBIO NEGLI 11…

L’attesa è sempre più sentita, le probabili formazioni di Milan Inter sono una fondamentale tappa di avvicinamento al derby che sarà in programma stasera, naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, per chiudere la 33^ giornata di Serie A. Potrebbe essere un giorno storico per l’Inter: i nerazzurri di Simone Inzaghi sono ormai ad un passo dallo scudetto della seconda stella e il calendario offre l’opportunità di vincerlo proprio nel derby, a patto di battere i cugini già travolti per 5-1 nella partita d’andata. Ai fini pratici un rinvio cambierebbe ben poco, ma un’occasione così particolare potrebbe non ripresentarsi mai più…

Il discorso è esattamente l’opposto per il Milan, che da un certo punto di vista avrebbe poco da chiedere: la qualificazione per la prossima Champions League è in cassaforte mentre tutti gli altri obiettivi sono svaniti, per ultima pure l’Europa League a causa della doppia sconfitta contro la Roma. Proprio il ko contro i giallorossi però ha infiammato la piazza: perdere il sesto derby consecutivo e vedere i cugini festeggiare lo scudetto numero 20 in casa rossonera sarebbe troppo e si chiede ai giocatori una reazione d’orgoglio. Scopriamo allora chi sarà chiamato a giocare dal primo minuto leggendo le probabili formazioni di Milan Inter.

QUOTE E PRONOSTICO MILAN INTER: CHI SARÀ FAVORITO NEL DERBY?

Prendiamoci una pausa dalle probabili formazioni di Milan Inter per considerare un aspetto comunque molto interessante legato al derby, cioè il pronostico sul match in base alle quote proposte dall’agenzia Snai. Favorita la capolista nerazzurra, il segno 2 è quindi proposto a 1,97 volte la posta in palio; si sale poi a quota 3,55 per il segno X in caso di pareggio, mentre una vittoria del Milan (segno 1) è indicata a quota 3,80 in questo derby.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

TURNOVER ALL’OSSO PER PIOLI

Non è giorno da turnover per il Diavolo, c’è in ballo l’onore e quindi le probabili formazioni di Milan Inter dovrebbero vedere in campo tutti i big di Stefano Pioli, a cominciare dal reparto offensivo con Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao da destra a sinistra alle spalle del centravanti Giroud, tutti a caccia di riscatto dopo le delusioni contro la Roma. In mediana possibile ballottaggio a tre fra il favorito Bennacer, Musah e Adli per affiancare Reijnders, in difesa invece bisogna tenere conto dell’assenza per squalifica di Thiaw, ecco allora che Gabbia, autore del gol della bandiera giovedì sera, potrebbe essere il prescelto per affiancare Tomori nel cuore della difesa del Milan, naturalmente davanti al portiere Maignan.

TUTTO CHIARO PER INZAGHI?

Se farà pochi calcoli Pioli, ne farà ancora meno Simone Inzaghi, che può entrare nella storia nella maniera più bella in questo derby. Le probabili formazioni di Milan Inter quindi non dovrebbero davvero riservarci sorprese tra i nerazzurri. Pavard rientra dalla squalifica e affiancherà Acerbi e Bastoni nella difesa a tre davanti a Sommer; torna anche il capitano Lautaro Martinez, che naturalmente farà coppia in attacco con Thuram; a centrocampo la regia sarà affidata a Calhanoglu, per il quale questo derby sarà ancora più speciale che per chiunque altro, affiancato da Barella e da Mkhitaryan, autore di tre gol nelle ultime due stracittadine; il cuore nerazzurro sarà rappresentato da Dimarco a sinistra, mentre a destra potrebbe esserci l’unico ballottaggio, con Darmian tuttavia favorito su Dumfries.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3–5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.











