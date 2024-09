PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL: QUALI TITOLARI PER IL BIG-MATCH?

Le probabili formazioni Milan Liverpool ci accompagnano verso una partita che non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni e che sarà sicuramente il pezzo forte della prima serata della nuova Champions League, oggi martedì 17 settembre. San Siro sarà dunque il palcoscenico di una sfida affascinante sotto molti punti di vista per i rossoneri di Paulo Fonseca, che con la bella vittoria 4-0 contro il Venezia hanno finalmente respirato dopo i problemi di agosto, ma di certo oggi sono attesi a una partita ben più difficile, che potrebbe dirci a che punto sia davvero il Milan.

Il momento è d’altronde abbastanza particolare anche per il Liverpool, che ha salutato Jurgen Klopp per iniziare una nuova avventura sotto la guida dell’allenatore olandese Arne Slot, per cui sarà intrigante anche la sfida in panchina tra due nuovi tecnici per i rossoneri e i Reds. Il Liverpool in Premier League è partito con tre vittorie e una sconfitta, quindi bene ma con la necessità adesso di un primo esame anche a livello internazionale, che sarà allo stadio Giuseppe Meazza. Non aggiungiamo altro e diamo spazio alle probabili formazioni Milan Liverpool.

UNO SGUARDO ALLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Per qualche riga le probabili formazioni cedono il passo al pronostico su Milan Liverpool secondo l’agenzia Snai. I Reds partono favoriti pur giocando in trasferta e il segno 2 è quotato a 1,87, mentre poi si raggiunge quota 3,75 per il segno X in caso di pareggio e una vittoria del Milan avrebbe il valore di 3,80 volte la posta in palio sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL

ALLA SCOPERTA DEGLI 11 DI FONSECA

Il modulo di riferimento per Paulo Fonseca sarà il 4-2-3-1 per le probabili formazioni Milan Liverpool. In una partita del genere non si possono fare troppi ragionamenti, per cui diamo spazio come titolari innanzitutto a Maignan come portiere; davanti a lui, la linea della retroguardia a quattro con Emerson Royal, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez da destra a sinistra; in mediana conferme per Fofana e Loftus-Cheek e c’è spazio per i titolari anche sulla trequarti, a partire da Pulisic a destra, poi Reijnders in posizione centrale e Rafael Leao naturalmente a sinistra; la notizia però dovrebbe essere il ritorno da titolare di Morata come centravanti, con Abraham in alternativa.

TUTTO SULLE POSSIBILI SCELTE DI SLOT

Arne Slot dovrebbe proporre lo stesso modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Milan Liverpool, quindi tatticamente sarà una sfida speculare. Conteranno naturalmente gli interpreti e allora ricordiamo che il portiere dei Reds è Alisson; anche il Liverpool dovrebbe andare sul sicuro per una trasferta così affascinante e allora ecco Alexander-Arnold, Konate, van Dijk e Robertson da destra a sinistra nella difesa a quattro; delicato il ruolo di MacAllister e Gravenberch in mediana; grandi firme infine in attacco, a cominciare da Salah a destra, con Szoboszlai trequartista centrale, Luis Diaz ala sinistra e infine il centravanti Diogo Jota come punto di riferimento più avanzato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Fonseca.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All. Slot.