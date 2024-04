Formazioni Milan Roma/ Quote: un dubbio per parte in difesa (Europa League, 11 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: CHI SARÀ IN CAMPO NEL DERBY?

Le probabili formazioni di Milan Roma anticipano l’attesissimo derby internazionale: nell’andata dei quarti di Europa League 2023-2024 (ore 21:00 di giovedì 11 aprile) abbiamo un altro incrocio con un’italiana per i rossoneri, che nell’ultima edizione di Champions League avevano sfidato prima il Napoli e poi l’Inter. Contro la Roma non sarà semplice: i giallorossi hanno un ottimo passo con Daniele De Rossi, arrivano dalla vittoria nel derby e in Europa League hanno fatto fuori il Brighton grazie a un fantastico 4-0 all’Olimpico.

Il Milan ha avuto la meglio del Rennes nel playoff e dello Slavia Praga agli ottavi; sta molto bene anche la squadra di Stefano Pioli, che infatti in campionato sembra aver blindato il suo secondo posto e non ha avuto troppi problemi nel liberarsi del Lecce. Vedremo cosa succederà in campo, intanto però dobbiamo fare le nostre solite valutazioni sui giocatori che saranno in campo per l’andata dei quarti di Europa League, dunque prendiamoci del tempo per la lettura approfondita delle probabili formazioni di Milan Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha fissato per Milan Roma? Secondo il bookmaker la squadra favorita per l’andata dei quarti di Europa League è quella rossonera: il segno 1 per la vittoria del Milan vi farebbe guadagnare infatti 1,80 volte quanto avrete messo sul piatto, abbiamo per contro un valore di 4,50 volte la giocata sul segno 2, che ovviamente identifica il successo della Roma. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,60 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli deve fare i conti con la squalifica di Tomori: per Milan Roma dunque il dubbio al centro della difesa riguarda Thiaw e Gabbia, il tedesco non è al meglio e allora dovrebbe esserci spazio per il giovane che a gennaio è tornato dal prestito. Con lui Kjaer, ex della partita insieme a Florenzi; sulla corsie laterali di difesa ecco Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, mentre ovviamente il portiere sarà Maignan. A centrocampo spicca un bel ballottaggio: Adli sta benissimo ma potrebbe avere un turno di riposo, Pioli pensa alle geometrie e la corsa di Bennacer per affiancare Reijnders, che invece viaggia sicuro verso una maglia da titolare. Invariato il reparto offensivo, pur se adesso le seconde linee stanno facendo bene: il centravanti del Milan che affronta la Roma in Europa League sarà Giroud, alle sue spalle Loftus-Cheek con i due elementi esterni che, senza alcuna sorpresa, saranno Pulisic (in doppia cifra di gol in campionato) e Rafael Leao.

LE MOSSE DI DE ROSSI

Uno squalificato anche per De Rossi, e sempre in difesa: si tratta di Ndicka, dunque in Milan Roma è nettamente favorito Diego Llorente che agirà in coppia con Gianluca Mancini, che ha risolto il derby. A proposito della vittoria contro la Lazio, ci sarà qualche modifica nel 4-3-3 iniziale: in porta va sempre Svilar ma come terzini possono giocare Zeki Celik e Spinazzola, con Karsdorp e Angeliño in panchina e Kristensen fuori dalla lista Uefa (come Huijsen). Avremo poi un centrocampo nel quale Lorenzo Pellegrini giostrerà come mezzala tattica; il regista sarà Leandro Paredes, a completare il settore nevralgico ecco invece Cristante e quindi sarà Edoardo Bove il sacrificato, anche se il giovane – elogiato da De Rossi in conferenza stampa – potrebbe trovare spazio nel secondo tempo. In attacco invece De Rossi si affida ai suoi big: significa quindi che a San Siro contro il Milan giocherà Romelu Lukaku come prima punta, Dybala partirà da destra con facoltà di svariare su tutto il fronte offensivo e a sinistra ecco un altro ex di giornata, ovvero El Shaarawy.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, G. Mancini, D. Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; Dybala, R. Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi











