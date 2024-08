PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: I POSSIBILI TITOLARI A SAN SIRO

Subito una sfida fra le più classiche nel calcio italiano, scopriamo allora le probabili formazioni di Milan Torino, che questa sera a San Siro sarà una delle quattro partite del sabato per la prima giornata di Serie A. Logicamente l’attesa sarà soprattutto per i vice-campioni d’Italia del Milan, che hanno chiuso il ciclo di Stefano Pioli e si sono affidati a Paulo Fonseca, straniero ma con già una precedente esperienza italiana. I risultati delle amichevoli estive sono stati positivi, ma da stasera si comincia a fare sul serio, con un sogno tricolore per rispondere ai cugini.

Per il Torino siamo invece al via dell’avventura di Paolo Vanoli, scelto dal presidente Urbano Cairo dopo avere portato in Serie A il Venezia. L’obiettivo è quello di portare i granata un po’ più in alto, magari con ritorno in Europa: l’esordio è già avvenuto in Coppa Italia, ma naturalmente la prima giornata del campionato di Serie A al Meazza avrà un sapore e un livello di difficoltà ben diverso. Ecco allora che adesso possiamo scoprire cosa ci riserveranno le probabili formazioni di Milan Torino…

ECCO PURE PRONOSTICI E QUOTE

Nelle probabili formazioni di Milan Torino adesso ci ritagliamo uno spazio anche per le quote dell’agenzia Snai circa il pronostico sulla partita. I padroni di casa sono nettamente favoriti e il segno 2 è proposto a 1,63, mentre già per il pareggio si salirebbe a quota 3,90 sul segno X e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Torino.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

LE PRIME DECISIONI DI FONSECA

Le probabili formazioni di Milan Torino vedono due nuovi acquisti fra gli undici possibili titolari di Paulo Fonseca, secondo il modulo 4-2-3-1: davanti al portiere Maignan ecco la difesa a quattro con capitan Calabria terzino destro, i centrali Tomori e Pavlovic, infine Theo Hernandez a sinistra; in mediana dovremmo invece vedere Bennacer e Reijnders; infine il reparto offensivo dovrebbe riservarci Pulisic ala destra, Loftus-Cheek trequartista centrale e Rafael Leao naturalmente a sinistra alle spalle di Morata, l’uomo più atteso oggi. Attenzione però a una possibile variabile con Chukwueze ala destra, Pulisic in mezzo e Loftus-Cheek in mediana, a discapito in questo caso di Bennacer.

LE SCELTE PER IL DEBUTTO DI VANOLI

Sul fronte granata, le probabili formazioni di Milan Torino ci dicono che il debutto di Paolo Vanoli potrebbe portare come modulo il 3-5-2. Quanto invece agli undici titolari dal primo minuto, ecco innanzitutto Milinkovic-Savic tra i pali; in difesa dovrebbe essere tutto chiaro, con Vojvoda, Coco e Masina a proteggere l’estremo difensore slavo; ecco poi a centrocampo l’esterno destro Bellanova, nel cuore della mediana Linetty, il regista Ricci e Ilic, infine Lazaro sulla corsia di sinistra; un ballottaggio invece si segnala nell’attacco del Torino, dove Sanabria è leggermente favorito su Adams per affiancare Duvan Zapata, che dovrebbe essere la certezza ospite a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Vanoli.