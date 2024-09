PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER: LE SCELTE VERSO IL “PICCOLO” DERBY

Domenica sera con un intrigante derby lombardo, le probabili formazioni Monza Inter ci presentano la partita di Serie A nella quale oggi, domenica 15 settembre 2024, i nerazzurri di Simone Inzaghi vorranno dare seguito al meraviglioso 4-0 contro l’Atalanta prima della sosta. L’Inter vuole continuare a mandare messaggi chiari alla concorrenza, anche perché alle porte c’è una settimana con Manchester City e Milan, che sarebbe quindi fondamentale aprire con un successo sul campo del Monza.

I brianzoli di Alessandro Nesta vorranno riscattare la batosta incassata l’anno scorso e anche la beffa contro la Fiorentina prima della sosta, che ha negato al Monza la prima vittoria in questo campionato di Serie A, il terzo consecutivo. Dopo due pareggi e una sconfitta, avrebbe un sapore speciale vincere proprio contro i campioni d’Italia in carica, la sfida si annuncia intrigante e allora adesso è doveroso analizzare le probabili formazioni Monza Inter.

ECCO COSA CI DICONO QUOTE E PRONOSTICO

Prima di buttarci su moduli e titolari, le probabili formazioni lasciano uno spazio al pronostico di Monza Inter secondo le quote Snai. I nerazzurri sono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,40; in caso di pareggio, la quotazione per il segno X è di 4,75, infine una vittoria del Monza varrebbe 7,25 volte la posta in palio sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER

FOCUS SUI TITOLARI PER NESTA

Alessandro Nesta sente aria di derby nelle probabili formazioni Monza Inter e ha due dubbi principali nel suo modulo 3-4-2-1. Turati sarà il portiere titolare e davanti a lui giocheranno Izzo e Marì, tuttavia Carboni e Caldirola sono in ballottaggio per la terza e ultima maglia in difesa (con il primo favorito); a centrocampo ecco invece Pereira a destra, poi Pessina e uno tra Bondo e l’ex Gagliardini nel cuore della mediana del Monza, che sarà completata da Kyriakopoulos a sinistra; aria di derby inevitabile anche per Maldini, che giocherà con Caprari sulla trequarti mentre la prima punta sarà Djuric.

ATTENZIONE ALLE MOSSE DI INZAGHI

Una certezza nelle probabili formazioni Monza Inter è che mister Simone Inzaghi utilizzerà il modulo 3-5-2. In difesa non dovrebbero esserci novità e allora largo a Sommer e davanti a lui spazio a Pavard, Acerbi e Bastoni, con De Vrij prima alternativa; a centrocampo Darmian è favorito su Dumfries e poi dovremmo vedere regolarmente in campo anche Barella e Calhanoglu, ma le ultime due maglie potrebbero essere assegnate a Zielinski e Carlos Augusto, per attuare un turnover almeno parziale in vista dei due successivi big-match; più difficile pensare che ciò possa succedere in attacco, dove capitan Lautaro e Thuram sono favoriti, anche se non sarebbe clamoroso vedere in campo Taremi, magari al posto del Toro reduce da un viaggio intercontinentale.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER: IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.