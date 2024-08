PROBABILI FORMAZIONI MONZA SUDTIROL: ESORDIO PER NESTA

Cosa stanno cucinando Nesta e Valente per le probabili formazioni di Monza Sudtirol? La sfida comincerà oggi 9 agosto alle 21,15. I brianzoli cominciano così la loro stagione con Nesta sulla panchina, un allenatore che ha lasciato un po’ di dubbi nei tifosi del Monza dopo il precampionato tutt’altro che entusiasmante. Infatti nelle amichevoli sono stati più i punti oscuri che i chiari di luce.

Calciomercato Fiorentina/ De Gea vuole la viola. Terracciano vicino al Monza ( 8 agosto 2024)

Sudtirol che invece quest’anno lotta per i playoff di Serie B, la lotta sarà serrata ma Valente ha dato una buona impressione a tutto l’ambiente grazie ad un bel gioco e all’aver rimesso al centro del gioco giocatori importanti come Tait. Se c’è una partita che potrebbe finire in maniera totalmente contraria alle aspettative, stiamo proprio parlando di Monza Sudtirol.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Scambio Valoti-Consigli ancora bloccato, interesse per Cancellieri (4 agosto 2024)

MONZA SUDITROL: PRONOSTICI E QUOTE

Spostiamoci dalle probabili formazioni di Monza Sudtirol ai pronostici che ci danno le quote del bookmaker della Sisal: sul sito possiamo vedere come a differenza della nostra analisi i favoriti per il centro scommesse sono i padroni di casa. La loro vittoria infatti è stata fissata a 1,4 mentre quella ospite a 8. Neanche il pareggio sembra avere una quota degna nel nome dell’equilibrio, infatti si attesta sui 4 per il segno della X.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SUDTIROL

LE SCELTE DI NESTA

Cosa starà cucinando Nesta in vista delle probabili formazioni di Monza Sudtirol? Tutto farebbe pensare ad un 3-4-3 con la difesa classica dell’anno scorso formata da Mari, Birindelli e Izzo. Restano dubbi a centrocampo ma Ciurria si candida ad un posto nei titolari, davanti a lui, nel tridente di attacco farà il suo esordio Maldini, che dovrebbe essere il faro di questa squadra in attacco.

Video/ Monza Sassuolo (2-2) gol e highlights: Maric trova il pari definitivo! (Amichevole 3 agosto 2024)

Suo infatti il compito di mettere palloni in mezzo per Djuric, l’attaccante infatti non sarà un grande legatore del gioco ma è di fatto il miglior realizzatore della sua squadra e metterlo in moto non può che essere un dovere per la squadra di Nesta.

GLI 11 DI VALENTE

Passiamo invece a Valente e alle sue scelte per le probabili formazioni di Monza Sudtirol, il nuovo allenatore degli altoatesini dovrebbe proporre come nel precampionato un 3-5-2 che fa molto sperare lì in mezzo al campo con Kurtic e Arrigoni, quelli che dovrebbero accendere il tandem offensivo composto da Odogwwu e Casiraghi. Quest’ultimo è il vero realizzatore della squadra, quindi occhio alle sue penetrazioni dentro l’area senza palla che possono fare molto male.

La difesa è un po’ il punto dolente di questa formazione del Sudtirol (è passato tempo da quel campionato dominato in Serie C con la miglior difesa d’Europa), sia per gli effettivi a disposizione ma soprattutto per la costanza offensiva del tecnico che, almeno secondo quanto si vede, sembrerebbe dare maggiore risalto alla fase offensiva. Poluzzi dovrebbe guidare la difesa da davanti i pali, coordinerà così Giorgini e Ceppitelli insieme a Cagnano.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SUDTIROL: IL TABELLINO

MONZA (3-4-1-2): Sorrentino; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini; Caprari, Djuric. All. Nesta.

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Giorgini, Ceppitelli, Cagnano; Rover, Kurtic, Arrigoni, Zedadka, Casiraghi; Odogwu, Tait. All. Valente.