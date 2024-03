Formazioni Napoli Atalanta/ Quote: Kvara-De Ketelaere, acciacchi nazionali (Serie A, 30 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: CHI GIOCA AL MARADONA?

Leggiamo le probabili formazioni di Napoli Atalanta per avvicinarci alla grande partita d’apertura della trentesima giornata nel campionato di Serie A: sarà infatti il lunch match del sabato di Pasqua e naturalmente sarà una sfida molto interessante, perché le due squadre sono in competizione per un posto nelle coppe europee (che sia possibilmente la Champions League). Il Napoli è stato eliminato dal Barcellona e quindi sa che non vincerà titoli in questa stagione, prima della sosta ha comunque fermato la corsa dell’Inter: con Francesco Calzona in panchina qualcosa di meglio si è vista ma servirà uno sforzo negli ultimi due mesi per raggiungere almeno la qualificazione.

Dall’altra parte ecco la Dea, che deve recuperare la partita contro la Fiorentina ed è pronta a vivere un finale di stagione rovente su ben tre fronti, compresa la Coppa Italia e naturalmente il grande incrocio di Europa League contro il Liverpool. Per l’Atalanta potrebbe essere una stagione memorabile ma ci sono ancora molti ostacoli da superare, nel frattempo come sempre andiamo a fare la nostra valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Atalanta secondo le quote dell’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quindi quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,55 per il segno X in caso di pareggio, oppure a 3,35 volte la posta in palio sul segno 2, che è la quotazione nel caso in cui oggi vincesse l’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

LE SCELTE DI CALZONA

Sono due i dubbi di Francesco Calzona in vista delle probabili formazioni di Napoli Atalanta: quello classico sulla fascia sinistra, con Mathias Olivera comunque favorito su Mario Rui, e poi davanti perché Kvaratskhelia è tornato acciaccato dalla Nazionale. Il suo posto lo prenderebbe Raspadori, con Politano che agirà sulla fascia destra e Osimhen che invece dovrebbe avere messo alle spalle l’allarme che era scattato nei giorni scorsi. A centrocampo ecco Traoré per affiancare Lobotka in cabina di regia e Zambo Anguissa sul centrodestra. Nessuna ulteriore sorpresa infine in difesa: in porta andrà Meret, davanti a lui Juan Jesus è diventato la prima opzione per affiancare Rrahmani al centro della difesa e chiaramente Di Lorenzo sarà il terzino destro.

LE MOSSE DI GASPERINI

È De Ketelaere l’acciaccato post-nazionali per Gian Piero Gasperini nelle probabili formazioni di Napoli Atalanta: il belga è acciaccato, dunque Scamacca potrebbe agire come prima punta, lo schieramento della Dea varia dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2 ma dovrebbero esserci Koopmeiners e Lookman per supportare l’ex attaccante del Sassuolo. A centrocampo come sempre abbiamo il ballottaggio a tre che coinvolge Pasalic, Ederson e De Roon: contro il Napoli potrebbero giocare i primi due. Holm invece dovrebbe prendersi il posto a destra, mentre a sinistra il grande favorito rimane Ruggeri e infine ci aspettiamo la solita difesa a tre a protezione dell’ormai titolare Carnesecchi, cioè quella con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac schierati in linea.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, H. Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.











