Formazioni Olanda Austria/ Quote, Gravenberch e Weghorst pronti a dire la loro (Europei 2024, 25 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA AUSTRIA: COME CAMBIANO LE DUE NAZIONALI?

Eccoci ora all’analisi delle probabili formazioni di Olanda Austria: partita importante quella dell’Olympiastadion di Berlino, si gioca alle ore 18:00 di martedì 25 giugno e nel girone D degli Europei 2024 si va ancora alla ricerca delle qualificate agli ottavi. L’Olanda è ancora imbattuta, dopo la vittoria in rimonta sulla Polonia è arrivato un buon pareggio contro la Francia ma ora bisogna completare l’opera, gli orange in questo momento sono anche primi per i gol segnati ma perdendo sarebbero verosimilmente terzi e dovrebbero sperare nel ripescaggio.

L’Austria è l’ago della bilancia, nel senso che una vittoria stasera porterebbe al sorpasso: la nazionale di Ralf Rangnick aveva già mostrato solidità nella partita contro la Francia persa su autorete, poi ha demolito la Polonia senza appelli e di conseguenza crede fortemente di proseguire agli Europei 2024, come già accaduto tre anni fa. Adesso aspettiamo che la partita di Berlino ci faccia compagnia, nel frattempo come al solito proviamo ad analizzare in maniera dettagliata come i due CT potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Olanda Austria.

QUOTE E PRONOSTICO OLANDA AUSTRIA

Orange favoriti stando alle quote fornite dall’agenzia Snai, che indichiamo a corredo delle probabili formazioni di Olanda Austria: abbiamo un valore di 2,20 volte la giocata per la vittoria della nazionale di Ronald Koeman identificata dal segno 1, per contro il segno 2 per il successo dell’Austria vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,70 volte quanto messo sul piatto e infine il pareggio, per il quale puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che ammonta a 3,10 volte l’importo investito sulla partita degli Europei 2024.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA AUSTRIA

LE MOSSE DI KOEMAN

Ronald Koeman ha i soli Veerman e Schouten diffidati, e molto probabilmente manderà in campo la stessa formazione vista contro la Francia: in Olanda Austria l’unica modifica potrebbe riguardare l’attacco, con la staffetta tra Depay e Weghorst che questa volta potrebbe premiare il centravanti dell’Hoffenheim ma confermando i tre alle sue spalle, vale a dire Frimpong (con la possibile alternativa Malen) e Gakpo che partono larghi con Xavi Simons che invece si prende la posizione centrale. I dubbi sono sempre in mediana, dove il già citato Schouten potrebbe lasciare spazio a un Gravenberch che aspetta il suo momento; arriverà invece la conferma per Reijnders che è uno dei pochi centrocampisti in grado di ragionare nel settore nevralgico, poi ci aspettiamo che non sia toccata nemmeno la difesa con De Vrij e Van Dijk a comporre la coppia centrale a protezione di Verbruggen, mentre Dumfries a destra e Aké a sinistra saranno i due terzini.

LE SCELTE DI RANGNICK

Dopo la bella vittoria sulla Polonia Ralf Rangnick non fa calcoli sui diffidati, e in Olanda Austria manda in campo lo stesso 4-2-3-1 dello scorso venerdì: in porta dunque Pentz, davanti a lui il quartetto con Posch e Mwene sulle corsie laterali mentre in mezzo avremo Lienhart che ha scalzato Danso, comunque in ballottaggio per una maglia, e Trauner che è anche andato in gol nella seconda partita del girone. Gioca sempre alto sulla corsia sinistra Sabitzer, almeno come posizione di partenza visto che poi è libero di svariare; in questo senso si scambierà la posizione non tanto con gli altri due trequartisti, che ancora una volta dovrebbero essere Laimer e Baumgartner, quanto con Grillitsch che opera in mediana ma può avanzare il suo raggio d’azione. Rimarrebbe invece più bloccato Seiwald, per la fase di interdizione dell’Austria; in attacco invece Arnautovic potrebbe aver definitivamente scalzato Gregoritsch dalla formazione titolare, anche grazie al gol segnato contro la Polonia.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA AUSTRIA: IL TABELLINO

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Gravenberch, Reijnders; Frimpong, Xavi Simons, Gakpo; Weghorst. Allenatore: Ronald Koeman

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Trauner, Lienhart, Mwene; Grillitsch, Seiwald; Baumgartner, Laimer, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore: Ralf Rangnick











