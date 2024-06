Formazioni Olanda Canada/ Quote: chi giocherà stasera? (amichevole, 6 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA CANADA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE DI ROTTERDAM?

Proviamo a curiosare nelle probabili formazioni di Olanda Canada perché siamo sempre più vicini agli Europei e oggi, giovedì 6 giugno 2024, vedremo scendere in campo in un’amichevole di preparazione allo stadio De Kuip di Rotterdam anche gli Orange, logicamente una delle Nazionali più attese a Euro 2024, anche se il cammino si annuncia impegnativo fin da subito perché l’Olanda sarà nello stesso gruppo della Francia e quindi avrà bisogno di essere competitiva ad alti livelli fin da subito, pur tenendo presente che in quattro gironi su sei passerà anche la terza.

Sarà un’estate molto importante anche per gli ospiti del Canada, che nel 2022 hanno partecipato per la seconda volta nella storia alla fase finale di un Mondiale, sono attesi dalla prima partecipazione di sempre in Coppa America e naturalmente sullo sfondo hanno i Mondiali 2026 che organizzeranno insieme a Usa e Messico, che dovranno essere una tappa preziosa nel processo di crescita del calcio canadese. Insomma, gli spunti d’interesse non mancheranno e anche per questo motivo adesso curiosiamo nelle probabili formazioni di Olanda Canada.

ECCO IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Come al solito apriamo una parentesi nelle probabili formazioni di Olanda Canada per dare uno sguardo anche al pronostico circa l’amichevole di Rotterdam. Sulla carta l’Olanda è nettamente favorita e il segno 1 è quotato a 1,30, mentre poi si arriva a quota 5,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 8,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora ci fosse un colpaccio del Canada.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA CANADA

FOCUS SULLE SCELTE DI KOEMAN

Ronald Koeman per le probabili formazioni di Olanda Canada dovrebbe scegliere un modulo 3-4-2-1, ormai alcuni “dogmi” calcistici sono caduti e si può fare la difesa a tre anche in Olanda. Ecco allora che davanti al portiere Verbruggen dovrebbero trovare posto tre difensori, cioè l’interista De Vrij, Van Dijk e Aké; un altro nerazzurro agirà come esterno destro, parliamo di Dumfries che aprirà la linea mediana che dovrebbe prevedere poi Schouten, De Jong e infine Blind sulla corsia mancina; siamo così arrivati anche al reparto offensivo dell’Olanda, che potrebbe proporci un assetto con Simons e Gakpo sulla trequarti, a sostegno del centravanti Weghorst.

IL PUNTO SULLE MOSSE DI MARSCH

Jesse Marsch, c.t. statunitense degli ospiti, dovrebbe invece scegliere un comunque simile 3-4-3 come modulo di riferimento per le probabili formazioni di Olanda Canada: iniziamo dal portiere Crepeau, che potrebbe essere protetto dai tre difensori Johnston, De Fougerolles e Miller; troviamo un po’ di Inter anche nel Canada, grazie a Buchanan che come esterno destro aprirà i quattro del centrocampo del Canada, avendo come colleghi di reparto Eustaquio, Kone e naturalmente a sinistra Davies, una delle stelle del Canada insieme all’attaccante David, che aprirà invece il tridente che poi dovrebbe prevedere le altre due maglie da titolari per Larin e Ugbo.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA CANADA: IL TABELLINO

OLANDA (3-4-2-1): Verbruggen; De Vrij, Van Dijk, Aké; Dumfries, Schouten, De Jong, Blind; Simons, Gakpo; Weghorst. All. Koeman.

CANADA (3-4-3): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Miller; Buchanan, Eustaquio, Kone, Davies; David, Larin, Ugbo. All. Marsch.











