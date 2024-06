FORMAZIONI OLANDA FRANCIA/ Quote: c’è aria da derby di Milano (Euro 2024, oggi venerdì 21 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA FRANCIA: ARIA DI DERBY

C’è parecchia Italia ma soprattutto c’è aria di derby di Milano per tanti protagonisti delle probabili formazioni di Olanda Francia. In totale sono ben otto i giocatori di Inter e Milan protagonisti della partita di Lipsia – naturalmente si considera la stagione di club appena conclusa, per cui nel conto entra anche Giroud. L’equilibrio è perfetto, con quattro nerazzurri e altrettanti rossoneri, l’Inter ha i due olandesi Dumfries e De Vrij più altrettanti francesi, cioè naturalmente Pavard e Thuram, mentre in casa Milan il bilancio è in favore dei Bleus grazie a Maignan, Theo Hernandez e il già citato Giroud, mentre nell’Olanda troviamo Reijnders a rappresentare il Diavolo.

Particolarmente rovente potrebbe essere il confronto fra Dumfries e Theo Hernandez, che ha già scaldato parecchio il finale di partita del derby scudetto di lunedì 22 aprile scorso, mentre in altri casi potremmo avere confronti che negli scorsi mesi si sono ripetuti in allenamento, ad esempio fra Thuram e De Vrij. Di certo è un elemento di curiosità in più che dalle nostre parti renderà ancora più intrigante Olanda Francia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UNA PARTITA DI CARTELLO!

Le probabili formazioni di Olanda Francia sono una tappa indispensabile per sapere tutto sulle possibili mosse dei due c.t. Ronald Koeman e Didier Deschamps verso il big-match di Lipsia che stasera ci terrà compagnia per il girone D di Euro 2024. Nella prima giornata l’Olanda ha vinto in rimonta contro la Polonia con un gol nel finale dopo essere stata anche in svantaggio, quindi gli Orange hanno dovuto soffrire ma sono riusciti infine a portare a casa una vittoria di enorme significato in un gruppo che altrimenti si sarebbe complicato non poco per i Paesi Bassi.

D’altronde lo stesso discorso è valido per la Francia, perché i Bleus lunedì sera hanno vissuto un brivido per l’incidente a Kylian Mbappé e soprattutto sono riusciti a piegare solamente con un’autorete l’Austria per ottenere a loro volta un successo con il minimo scarto. Riassumendo, potremmo dire che entrambe devono ancora crescere, ma l’esordio con vittoria è stato prezioso e adesso potrebbe essere già ad un passo il traguardo degli ottavi di finale: la matematica potrebbe sorridere già stasera a qualcuno, è un motivo in più per analizzare adesso le probabili formazioni di Olanda Francia.

FACCIAMOCI UN’IDEA SU PRONOSTICO E QUOTE

Prima di scoprire moduli e titolari, facciamo però una parentesi sul pronostico mentre parliamo delle probabili formazioni di Olanda Francia. Le quote dell’agenzia Snai ci dicono che partono favoriti (anche se non di molto) i Bleus: il segno 2 per la vittoria della Francia è infatti quotato a 2,30, mentre un successo da parte dell’Olanda è indicato a quota 3,20 sul segno 1; il pareggio sarebbe ancora più remunerativo, perché il segno X varrebbe 3,35 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA FRANCIA

SCOPRIAMO LE MOSSE DI KOEMAN

Le probabili formazioni di Olanda Francia dovrebbero riservare il minimo delle sorprese da parte di Ronald Koeman, perché non è di certo questa la partita adatta per fare esperimenti. Il modulo degli Orange dovrebbe essere il 4-3-3, con il portiere Verbruggen protetto dalla retroguardia a quattro per metà interista con Dumfries e De Vrij, affiancati da Van Dijk e infine a sinistra Aké; il milanista Reijnders apre invece il terzetto di centrocampo per l’Olanda, nel quale il punto di riferimento centrale è Schouten e l’altra mezzala Veerman; infine il tridente offensivo dei Paesi Bassi questa sera dovrebbe prevedere Simons ala destra, Depay nei panni del centravanti e infine Gakpo che agirà sul settore sinistro dell’attacco degli Orange.

ECCO LE DECISIONI DI DESCHAMPS

Diciamo subito che dovrebbe prevalere la prudenza per quanto riguarda Mbappé, le probabili formazioni di Olanda Francia vedranno comunque un attacco di lusso per il c.t. transalpino Didier Deschamps, che infatti potrebbe proporre un modulo 4-3-3 nel quale Dembélé, Giroud e Thuram sono favoriti per essere titolari nel reparto offensivo in assenza del numero 10, senza dimenticare che in lizza c’è anche un certo Griezmann, il quale però con questo assetto dovrebbe “scivolare” sulla linea di centrocampo, in compagnia del fondamentale perno Kanté e di Rabiot. Procedendo a questo punto a ritroso, ci resta da presentare la difesa della Francia, che dovrebbe prevedere il portiere Maignan e davanti a lui il reparto a quattro con Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández da destra a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA FRANCIA: IL TABELLINO

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Depay, Gakpo. All. Koeman.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Giroud, Thuram. All. Deschamps.











