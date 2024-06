Diretta Austria Francia/ Streaming video Rai 1: i Bleus di Deschamps si svelano! (Europei 2024, 17 giugno)

DIRETTA AUSTRIA FRANCIA: L’ESORDIO DEI BLEUS

Mancano ormai poche ore alla diretta di Austria Francia: l’appuntamento è infatti alle 21:00 di lunedì 17 giugno presso la Merkur Spiel Arena di Dusseldorf, è qui che i Bleus fanno il loro esordio agli Europei 2024 con la loro prima partita nel gruppo D. La Francia è naturalmente una delle nazionali più attese, avendo giocato le ultime due finali dei Mondiali (con titolo nel 2018) e aver rappresentato negli ultimi anni il punto di riferimento nel calcio, anche se passando a volte attraverso delusioni che sono arrivate principalmente agli Europei, su tutte certamente la finale persa in casa otto anni fa.

Stasera dunque l’incrocio contro l’Austria di Ralf Rangnick, che dopo l’esperienza poco brillante al Manchester United ha accettato questo incarico e sta facendo bene; la nazionale tre anni fa aveva sfiorato i quarti e li avrebbe anche meritati, ma ci sono tanti punti di domanda aperti sulle possibilità di replicare quel percorso. Staremo a vedere come andranno le cose a Dusseldorf, lo scopriremo insieme con la diretta di Austria Francia della quale per il momento possiamo andare a valutare le scelte di campo, prendendoci del tempo utile a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA AUSTRIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Trattandosi della partita serale agli Europei 2024, la diretta tv di Austria Francia sarà fornita anche in chiaro: il canale di riferimento rimane Rai Uno, che è accessibile anche in mobilità visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app sui vostri dispositivi. Abbiamo poi la consueta alternativa per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; in questo caso il servizio di diretta streaming video di Austria Francia, senza costi aggiuntivi, viene garantito dall’applicazione Sky Go che si può utilizzare con i dati del proprio abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI AUSTRIA FRANCIA

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA FRANCIA

Nella diretta Austria Francia entrambe le nazionali giocano con il 4-2-3-1, con qualcosa ancora da definire: Rangnick manda Lindner in porta e davanti a lui dovrebbero esserci Danso e Trauner, mentre sulle fasce laterali i favoriti sono Posch e Mwene. A centrocampo è possibile che agisca il tandem Grillitsch-Laimer; in questo caso Sabitzer verrebbe avanzato sulla trequarti e potrebbe giocare centrale o a sinistra, in ogni caso con Baugmartner che gli farà compagnia e Schmid che dovrebbe completare una linea a supporto della prima punta, qui con Gregoritsch al momento favorito su Arnautovic.

Deschamps invece dovrebbe perdere Theo Hernandez, ma per contro ritrova Rabiot e Tchouaméni che dovrebbero rappresentare la coppia davanti alla difesa, anche se con il possibile inserimento di Kanté e Camavinga; quest’ultimo può giocare terzino sinistro come nel Real Madrid, ma il favorito è Ferland Mendy. A destra più Koundè che Pavard, il difensore dell’Inter può fare il centrale con Upamecano (se la gioca con Ibrahima Konaté e Saliba), in porta dovrebbe farcela Maignan mentre davanti ecco verosimilmente Ousmane Dembélé ad accompagnare Griezmann e Mbappé alle spalle della prima punta Giroud.

QUOTE E PRONOSTICO AUSTRIA FRANCIA

Secondo le quote che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta di Austria Francia, il pronostico sorride decisamente ai Bleus: abbiamo infatti un valore corrispondente a 1,50 volte la posta in palio sul segno 1 che identifica l’eventualità della vittoria della Francia, per contro il segno 2 che regola il successo dell’Austria vi permetterebbe di guadagnare una cifra che equivale a 6,00 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto per la partita.











