Video/ Polonia Olanda (1-2) gol e highlights: Weghorst completa la rimonta! (EURO 2024, 16 giugno)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI POLONIA OLANDA: LA SINTESI

Al Volksparkstadion di Amburgo l’Olanda comincia bene il torneo vincendo in rimonta per 2 a 1 contro la Polonia come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due compagini sembrano volersi affrontare subito a viso scoperto e con il passare dei minuti le Aquile Bianche prendono in mano le redini del match riuscendo a sbloccare il risultato con il gol firmato da Buksa, protagonista di un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto da Szymanski, al 16′.

La Nazionale guidata da Ronald Koeman prova quindi a reagire e gli sforzi compiuti dagli Arancioni vengono premiati al 29′ dalla rete siglata da Gakpo, ben supportato da Ake approfittando di un pallone perso dai polacchi. Nel recupero Depay spara largo di pochissimo al 45’+1′. Nel secondo tempo gli olandesi ripartono con un piglio decisamente propositivo affidandosi alle sortite offensive di Simons, intercettato da Kiwior al 48′, impreciso al 49′ e disinnescato dallo juventino Sczcesny che tiene a galla la Polonia al 54′.

Nel finale l’interista Dumfries non ha fortuna incappando in un’altra parata importante di Sczcesny verso il 70′ ma il suo compagno Weghorst, entrato da pochissimi istanti, riesce invece nel suo intento sbloccato il punteggio con la rete del vantaggio definitivo realizzata all’83’. Tanta disperazione quindi per Swiderski che non insacca poi la sfera per colpa dell’attento Verbruggen sia all’89’ che nel recupero.

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro portoghese Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ha estratto il cartellino giallo una sola volta al fine di ammonire Veerman al 15′ tra le file dell’Olanda. La vittoria conquistata in questa prima giornata della fase a gironi del torneo continentale consegna all’Olanda tre punti che le permettono di condurre il gruppo D a quota 3 mentre la Polonia resta ancorata in fondo alla classifica rimanendo a zero punti.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI POLONIA OLANDA













