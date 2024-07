Formazioni Olanda Inghilterra/ Quote: tanti campioni e scelte fissate (semifinale Europei 2024, 10 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA INGHILTERRA: DUE CT CON CONVINZIONI!

Grande spettacolo, è questo che trasuda nella lettura delle probabili formazioni di Olanda Inghilterra: la seconda semifinale degli Europei 2024 si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 10 luglio, siamo al Signal Iduna Park di Dortmund ed è una classica, una partita tra due nazionali che all’inizio del torneo erano candidate ad arrivare in fondo anche se poi hanno dovuto superare parecchie insidie. Per l’Inghilterra si è trattato di riacciuffare la Slovacchia all’ultimo secondo, letteralmente, e vivere i tempi supplementari per poi accettare il braccio di ferro ai rigori con la Svizzera: maledizione per una volta superata.

L’Olanda ha demolito la Romania agli ottavi, poi ha sofferto molto di più contro la Turchia: Vincenzo Montella ha imbrigliato gli orange mettendoli sotto nel punteggio, ma poi in sei minuti l’arancia meccanica ha ribaltato tutto. Sarà allora una grande semifinale, che vivremo dall’inizio alla fine e che come detto iniziamo a presentare già adesso: in questo spazio infatti proviamo a ipotizzare in che modo Ronald Koeman e Gareth Southgate manderanno in campo le loro nazionali al Signal Iduna Park, nelle poche ore che ci separano dalla partita facciamo la nostra analisi approfondita sulle loro scelte nella valutazione delle probabili formazioni di Olanda Inghilterra.

OLANDA INGHILTERRA: PRONOSTICO E QUOTE

C’è abbastanza equilibrio nelle quote Snai previste a margine delle probabili formazioni di Olanda Inghilterra, ma i tre leoni sono comunque favoriti con un valore pari a 2,65 volte quanto messo sul piatto per il segno 2, che identifica la loro vittoria. Per contro il segno 1 che regola l’affermazione dell’Olanda vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 3,25 volte la posta in palio, infine il segno X su cui puntare per il pareggio equivale, con questo bookmaker, a una vincita che ammonta a 2,85 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla semifinale degli Europei 2024.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA INGHILTERRA

LE MOSSE DI KOEMAN

Se il detto è squadra che vince non si cambia, il 4-2-3-1 di Koeman per Olanda Inghilterra è già scritto: diciamo che l’unico vero ruolo a ballare nelle probabili formazioni è quello di esterno alto a destra, qui Bergwijn va verso la conferma dopo due partite da titolare ma c’è sempre la possibilità che Malen gli sfili la maglia, staremo a vedere ma intanto appare abbastanza chiaro che, come sempre, l’Olanda giocherà con Depay nel ruolo di centravanti mentre per quanto riguarda la fascia sinistra si affiderà a Gakpo, autore di tre gol… e mezzo agli Europei 2024. Xavi Simons sarà ancora una volta l’equilibratore che agirà centralmente sulla trequarti, alle sue spalle ecco le incursioni di Reijnders con Schouten che sarà invece il mediano bloccato, vale a dire il giocatore che si piazzerà davanti alla difesa. A proposito del reparto arretrato dell’Olanda, sarà assolutamente invariato: il portiere è Verbruggen che ha dato ottime sensazioni, poi una coppia centrale formata da De Vrij (in gol contro la Turchia) e Van Dijk mentre Dumfries e Aké sono ancora nettamente favoriti per operare come terzini.

GLI 11 DI SOUTHGATE

Southgate ha sciolto il nodo sul partner di Declan Rice a centrocampo, e confermerà la scelta anche in Olanda Inghilterra: gioca il giovanissimo Mainoo, ma soprattutto il CT dei tre leoni ha cambiato modulo contro la Svizzera passando al 3-4-2-1. La difesa passa a tre: si alza Trippier sulla linea mediana con Saka che fa un passo indietro agendo sull’altro versante, mentre nel reparto arretrato a protezione di Trippier, con Walker e Stones, torna Guéhi che, squalificato contro la Svizzera, aveva lasciato la maglia a Konsa. Per il resto comunque è la solita Inghilterra: come abbiamo già visto è cambiato il modulo ma i giocatori, a parte Mainoo, sono gli stessi che hanno iniziato l’avventura agli Europei 2024 e che Southgate non ha mai cambiato. Bellingham resta sempre sulla trequarti, ma questa volta viene affiancato da Foden nel tentativo di lasciarlo meno solo a fare anche e soprattutto il lavoro sporco, che contro una nazionale come l’Olanda potrebbe risultare fondamentale; naturalmente come prima punta giocherà Harry Kane, i suoi sostituti Watkins e Toney potranno eventualmente avere spazio a partita in corso come già accaduto nel torneo.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA INGHILTERRA: IL TABELLINO

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Bergwijn, Xavi Simons, Gakpo; Depay. Allenatore: Ronald Koeman

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Guéhi, Stones; Saka, D. Rice, Mainoo, Trippier; Foden, Bellingham; Kane. Allenatore: Gareth Southgate











